SAD produljio rok za dovršetak transakcija s Lukoilom

Ured za kontrolu strane imovine američkog ministarstva trgovine, produljio je rok za dovršetak transakcija vezanih za pregovore i zaključivanje ugovora o prodaji međunarodne imovine ruske naftne kompanije Lukoil do 13. prosinca, objavila je američka agencija.

Produljenje roka odnosi se samo na transakcije čija je provedba “izričito uvjetovana” pribavljanjem zasebnog odobrenja od američkog ureda za kontrolu strane imovine, stoji u priopćenju agencije.

Američka agencija produljila je i rok za provođenje transakcija s Lukoilovim bugarskim podružnicama do 29. travnja 2026. godine.

Lukoil američkom fondu?

Sankcije je Lukoilu sredinom listopada nametnulo Ujedinjeno Kraljevstvo, odredivši 29. studenoga kao rok za dovršetak svih transakcija s ruskom naftnom kompanijom. Tjedan dana kasnije Londonu se pridružio i Washington, a američke sankcije na snagu su trebale stupiti 21. studenoga.

Obje države odobrile su izuzeća od sankcija nizu međunarodnih Lukoilovih projekata. Tako je iz američkih sankcija izuzeta kompanija Kaspijski naftovodni konzorcij, dok britanske sankcije Lukoilu ne obuhvaćaju polje Karačaganak u Kazahstanu ni polje Šah Deniz u Kaspijskom moru, prema izvješću ruske novinske agencije TASS.

Lukoil je na samom kraju prošlog mjeseca objavio da je zbog sankcija odlučio prodati imovinu u inozemstvu i prihvatio je ponudu švicarskog multinacionalnog trgovca robom Gunvora.

Početkom studenog Gunvor je povukao ponudu nakon signala iz Washingtona da mu neće izdati dozvolu za poslovanje sve dok se rat u Ukrajini ne okonča.

U četvrtak je Reuters izvijestio, pozivajući se na tri upućena izvora, da američki investicijski fond Carlyle, koji upravlja imovinom vrijednom 474 milijarde dolara, razmatra kupnju Lukoilove strane imovine ‘u paketu’.

Druge kompanije zainteresirane za dijelove Lukoila

Druge kompanije ranije su signalizirale da žele kupiti pojedine dijelove Lukoilove imovine. Shell je navodno zainteresiran za Lukoilove naftne platforme u teritorijalnim vodama Gane i Nigerije, rekla su dva odvojena izvora za Reuters. Shell nije želio komentirati njihove navode. Turski Cengiz Holding objavio je pak da ne namjerava odustati od planirane kupnje bugarske rafinerije Neftochim Burgas.

Lukoil o prodaji svoje međunarodne imovine pregovara s nekoliko potencijalnih kupaca, objavilo je rusko poduzeće u petak, naglasivši da namjerava osigurati neprekinuto poslovanje inozemnih projekata tijekom njihove prodaje i prijenosa vlasništva kako bi se izbjegli poremećaji u opskrbi energentima te sačuvala radna mjesta.

Lukoilova inozemna imovina obuhvaća rafinerije u Bugarskoj, Rumunjskoj i Nizozemskoj, udjele u naftnim poljima u Kazahstanu, Uzbekistanu, Iraku, Meksiku, Gani, Egiptu i Nigeriji te opširnu mrežu od oko 2.500 maloprodajnih benzinskih postaja u 19 zemalja, uključujući i Hrvatsku.

Imovina vrijedna 22 milijarde dolara

Ukupno Lukoil proizvodi oko dva posto svjetske nafte, a u pogonima izvan matične države proizvodi 0,5 posto svjetske nafte.

Prema burzovnim podnescima iz 2024., vrijednost Lukoilove inozemne imovine procjenjuje se na oko 22 milijarde dolara, prenosi Reuters.

Lukoilovo međunarodno poslovanje naišlo je na probleme čim su kompaniji nametnute sankcije, napominje Interfax. Prošli tjedan, prema medijskim izvještajima, kompanija je proglasila “višu silu” na naftnom polju Zapadna Qurna 2 u Iraku, jednom od najvećih na svijetu. Ruska kompanija u tom polju ima 75‑postotni udio.

Britanski ured za provedbu financijskih sankcija u petak je produljio rok za obavljanje transakcija s Lukoilovim bugarskim kompanijama do 14. veljače 2026. Ruska kompanija vlasnik je naftne rafinerije u Burgasu i lanca od preko 500 maloprodajnih benzinskih postaja u zemlji.