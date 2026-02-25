SAD tuži punionicu Coca-Cole zbog poslovnog druženja organiziranog isključivo za žene

EEOC u tužbi navodi da je Coca-Cola zaposlenice koje su sudjelovale na događaju oslobodila redovnih radnih obveza, uz isplatu pune plaće. Muški zaposlenici, ističe se, sudjelovali bi da su bili pozvani.

Komisija za jednake mogućnosti zapošljavanja (EEOC) tužila je punionicu Coca-Cole zbog diskriminacije nakon što je organizirala poslovno druženje za zaposlenice u kasinu i resortu.

Agencija je navela da je tvrtka prekršila zakone o građanskim pravima jer na izlet u Connecticutu 2024. godine nije pozvala muške zaposlenike, a događaj je, kako tvrdi, uključivao “društveni prijem, aktivnosti za izgradnju tima i rekreativne sadržaje”.

Ovaj slučaj pokazuje promjenu fokusa unutar agencije, koja je osnovana na vrhuncu američkog pokreta za građanska prava 1960-ih s ciljem suzbijanja diskriminacije. U prosincu je njezina predsjednica Andrea Lucas objavila video na društvenim mrežama u kojem je potaknula bijele muškarce da podnesu prijave ako smatraju da su bili žrtve diskriminacije na temelju spola ili rase.

Slučaj odražava “ne samo promjenu naglaska, već temeljitu preorijentaciju prioriteta u provedbi zakona”, rekla je Jenny Yang, partnerica u odvjetničkom društvu Outten & Golden koja je predsjedala EEOC-om za vrijeme Baracka Obame, piše Financial Times.

“Odluke o tome što će se sudski goniti nose stvarne kompromise… to neizbježno znači da je na raspolaganju manje resursa za radnike koji se suočavaju s ozbiljnim oblicima diskriminacije.” Dodala je da, prema njezinim saznanjima, ovo predstavlja prvu tužbu EEOC-a kojom se osporava program raznolikosti neke kompanije.

Odšteta muškim zaposlenicima

EEOC je u tužbi naveo da je tvrtka Coca-Cola Beverages Northeast “oslobodila zaposlenice koje su sudjelovale na događaju njihovih redovnih radnih obveza… te im isplatila uobičajenu plaću”. Muški zaposlenici “bi sudjelovali… da su bili pozvani”, navodi se.

Oko 250 zaposlenica prisustvovalo je događaju u resortu Mohegan Sun, koji je uključivao noćenje u hotelu i prijem dobrodošlice za one koje su morale putovati.

EEOC je zatražio suđenje pred porotom i naveo da bi tvrtka trebala isplatiti odštetu i kaznene odštete muškim zaposlenicima zbog “zlonamjerne i/ili neodgovorno ravnodušne” diskriminacije.

Postupak je pokrenuo muški zaposlenik u proizvodnji u pogonu tvrtke u Londonderryju, u saveznoj državi New Hampshire. Japanska pivarska grupa Kirin Holdings, koja je vlasnik Coca-Cola Beverages Northeasta, odbila je komentirati slučaj. Sama Coca-Cola nije tuženik u ovom predmetu. Coca-Cola i njezine punionice djeluju kao neovisni subjekti.

EEOC je pojačao istrage korporativnih programa raznolikosti nakon Trumpova povratka na vlast. Ubrzo nakon predsjedničke inauguracije poslao je dopise 20 velikih odvjetničkih društava tražeći informacije o njihovim DEI praksama (eng. Diversity, Equity and Inclusion – raznolikost, jednakost i uključenost)

Promjena smjera

Slučaj protiv punionice Coca-Cole “čini se kao vrlo minoran slučaj za vladu Sjedinjenih Država, s obzirom na to da godišnje podnosi vrlo mali broj tužbi”, rekao je Michael Selmi, profesor specijaliziran za pravo diskriminacije na Sveučilištu Arizona State.

“Mislim da je ovaj slučaj signal da EEOC ide protiv DEI-ja i da će to činiti u ime bijelih muškaraca.”

Agencija je ovog mjeseca objavila da traži informacije od Nikea o navodima da je diskriminirao bijele radnike, uključujući i kroz svoje programe raznolikosti.

Nike je poručio da potez EEOC-a “djeluje kao iznenađujuća i neuobičajena eskalacija”. Tvrtka je navela da je predana poštenim i zakonitim praksama zapošljavanja i da vjeruju da su njihovi programi i prakse u skladu s tim obvezama te navode shvaćaju ozbiljno.