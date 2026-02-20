SAD u 2025. u najvećem minusu u robnoj razmjeni s EU-om

Američki manjak u robnoj razmjeni sa svijetom uvećan je i u 2025. godini, a najveći minus SAD je bilježio u trgovini s Europskom unijom, pokazalo je izvješće ministarstva trgovine.

Američki manjak u robnoj razmjeni sa svijetom porastao je lani u realnom izrazu za 5,7 posto, na 1,19 bilijuna dolara.

U 2024. bio je porastao za gotovo 10 posto.

Američki izvoz robe porastao je lani u realnom izrazu za 3,2 posto, dosegnuvši vrijednost od 1,78 bilijuna dolara. U 2024. vrijednost mu je uvećana za 2,5 posto.

Vrijednost uvezene robe porasla je pak u realnom izrazu za 4,2 posto, na 2,98 bilijuna dolara. U 2024. uvećana je za 5,1 posto, pokazali su izračuni ministarstva.

Najveći vanjskotrgovinski deficit SAD je prošle godine bilježio u robnoj razmjeni s Europskom unijom, od 218,8 milijardi eura. Time je EU s prvog mjesta ljestvice svrgnuo Kinu, prema američkom manjku u robnoj razmjeni s azijskim divom od 202,1 milijardu dolara.

Minus je ipak manji no što je bio u 2024. godini kada je SAD u robnoj razmjeni s Kinom bilježio manjak od čak 295,4 milijarde dolara. Razmjena s EU-om pokazala je pak u 2024. američki manjak od 235,6 milijardi dolara.

Na drugom je mjestu ljestvice zemalja s kojima je SAD u 2025. bilježio veliki manjak Meksiko, s američkim minusom od 196,9 milijardi dolara. U 2024. bio je iznosio 171,8 milijardi dolara.

Osjetno je lani uvećan i američki deficit u robnoj razmjeni s Vijetnamom, na 178,2 milijarde dolara. U 2024. iznosio je 123,5 milijardi dolara.

Najveći višak SAD je pak lani bilježio u robnoj razmjeni s Nizozemskom, od 60,7 milijardi dolara, nešto veći nego u 2024.

Američki plus u razmjeni s Velikom Britanijom iznosio je pak lani 32,2 milijarde dolara i bio je gotovo trostruko veći nego u 2024.

SAD je pak lani bilježio višak u razmjeni usluga sa svijetom, i to od 339,5 milijardi dolara, veći za 8,9 posto nego u 2024. godini, pokazali su podaci ministarstva.