SAD u srpnju izvezao znatno manje nafte

Američki izvoz nafte pao je u srpnju na najnižu razinu od kraja prošle godine, pokazali su podaci o brodovima, budući da je val tankera izašao iz Perzijskog zaljeva zahvaljujući kratkotrajnom primirju između SAD-a i Irana, stišavši potražnju za američkim ‘crnim zlatom’.

Kompanije u SAD-u isporučile su u srpnju stranim kupcima 3,66 milijuna barela nafte dnevno, pokazuju podaci. Još u svibnju isporuke su bile dosegnule čak 5,7 milijuna barela dnevno.

Izvoz se donekle smanjio već u lipnju, signalizirajući utjecaj američko-iranskog memoranduma o razumijevanju koji je predviđao postupnu normalizaciju prometa kroz Hormuški tjesnac.

Udio Azije u američkom izvozu spustio se u srpnju na nekih 40 posto, s lipanjskih 52 posto.

Isporuke u Japan potonule su u odnosu na svibanj za čak 67 posto, na 324 tisuće barela dnevno. Osjetno su smanjene i pošiljke u Južnu Koreju, za 39 posto, na 474 tisuće barela dnevno.

SAD je isporučivao znatno manje nafte i u Europu, tek nekih 1,7 milijuna barela dnevno. Još u svibnju bili su isporučivali čak 2,5 milijuna barela dnevno.

Podaci pokazuju i posustajanje izvoza sirove nafte otpuštene iz američkih strateških rezervi, na samo 31 tisuću barela dnevno u srpnju, s odredištima dvije pošiljke u Francuskoj i u Peruu, prema podacima Kplera.

Dokument koji su odvojeno potpisali američki predsjednik Donald Trump i njegov iranski kolega Mahmud Pezeškian otvorio je brodovima zaglavljenim u Perzijskom zaljevu vrata Hormuza pa su kroz tjesnac na vrhuncu tog kratkotrajnog vala u jednom danu prošla čak 42 tankera.

Pojačana domaća prerada

Kočnica američkim isporukama bila je u srpnju i pojačana domaća prerada, napominje Rohit Rathod iz Vortexe.

Podaci američkog ministarstva energetike pokazuju da je stopa iskorištenosti rafinerijskih kapaciteta tokom četverotjednog razdoblja iznosila u prosjeku oko 96,3 posto, uz najvišu razinu ‘ulaska’ nafte u nekih sedam godina.

Poticaj za izvoz istodobno je smanjen zbog znatno manje razlike u cijeni nafte na američkom tržištu i u Londonu u lipnju kada se obično ugovaraju isporuke za srpanj, napominje Reuters.

Barel nafte marke WTI bio je tako u terminskim ugovorima kojima se trguje na američkom tržištu samo 4,17 dolara jeftiniji od barela marke Brent na londonskom tržištu. Još u svibnju bio je jeftiniji za čak 8,16 dolara.

Razlika je u posljednje vrijeme ponovo porasla, što bi trebalo ponovo potaknuti izvoz u kolovozu i u rujnu, nagađaju analitičari.

Ograničeni kapaciteti

Termini isplovljavanja brodova s američke obale Meksičkog zaljeva pokazuju iznimno živahnu aktivnost u proteklim danima, uz neuobičajeno velik broj velikih tankera, iz kategorije VLCC, s odredištima u Aziji i u Europi, primjećuje Scott Shelton iz TP ICAP-a.

Rezervacije pokazuju i snažnu potražnju za tankerima iz kategorije Aframax, dodaje Shelton.

Tankeri VLLC mogu prevesti do dva milijuna barela nafte, a aframaxi oko 750 tisuća barela, napominje Reuters.

“Američki izvoz očito raste”, zaključuje Shelton.

SAD bi u kolovozu i u rujnu trebao izvesti više od četiri milijuna barela nafte dnevno, procjenjuje Rathod iz Vortexe, ali male su šanse, po njemu, da će isporuke dosegnuti razine iz travnja i svibnja kada su kompanije otpremale više od pet milijuna barela dnevno.

SAD može mjesečno izvesti najviše nekih šest milijuna barela nafte dnevno, tvrde trgovci i analitičari, ukazujući na ograničene kapacitete cjevovoda, dostupnost brodova i raspored utovara.