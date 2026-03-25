Samo 13 zemalja na svijetu imaju siguran zrak. Tri su u Europi

Indija ima najzagađeniji zrak na svijetu, prema nedavno objavljenom izvješću o kvaliteti zraka u svijetu tvrtke IQAir.

Samo 14 posto gradova diljem svijeta udiše siguran zrak, što je pad u odnosu na 17 posto u prethodnoj godini.

Švicarska tvrtka za praćenje onečišćenja IQAir analizirala je podatke iz 9.446 gradova u 143 zemlje, regije i teritorija za svoje novo objavljeno Izvješće o kvaliteti zraka u svijetu za 2025. godinu.

Utvrđeno je da se kvaliteta zraka globalno pogoršava, uglavnom zbog klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem. Dim od šumskih požara, uzrokovao je lošu kvalitetu zraka 2025. godine, zajedno s pješčanim olujama i drugim ekstremnim vremenskim događajima pojačanim izgaranjem fosilnih goriva.

U najgoroj godini šumskih požara u povijesti EU, požari su zahvatili Europu, dosegnuvši rekordni vrhunac u kolovozu kada su uništene brojne farme, šume i domovi. Ekstremni vremenski uvjeti prouzročili su gubitak od najmanje 43 milijarde eura diljem kontinenta, uzrokovanih smrtonosnim toplinskim valovima, poplavama i sušama.

WHO postavlja sigurne granice za lebdeće čestice PM2.5 zbog povezanih zdravstvenih rizika. Njihova veličina – manja od 2,5 mikrometara u promjeru, znači da ove sitne čestice koje se mogu udisati mogu ući duboko u pluća i krvotok. Povezane su s respiratornim problemima, kardiovaskularnim bolestima i dugotrajnim bolestima poput raka.

Gdje je u Europi najbolja, a gdje najgora kvaliteta zraka?

U Europi su Andora, Estonija i Island jedine zemlje koje su 2025. godine ispunile godišnju smjernicu WHO-a za PM2.5, koje iznose 5 mikrograma po kubičnom metru (µg/m³).

One su među 13 zemalja na svijetu koji su unutar sigurnih granica. Ostale su uključivale Australiju, Barbados, Bermude, Francusku Polineziju, Grenadu, Novu Kaledoniju, Panamu, Portoriko, Réunion i Američke Djevičanske otoke.

To znači da 130 od 143 obuhvaćene zemlje (91%) nije ispunjavalo sigurnosne smjernice.

Pet najzagađenijih zemalja bile su Pakistan (67,3 µg/m³), Bangladeš (66,1 µg/m³), Tadžikistan (57,3 µg/m³), Čad (53,6 µg/m³) i Demokratska Republika Kongo (50,2 µg/m³).

Čak 25 najzagađenijih gradova na svijetu nalazi se u Indiji, Pakistanu i Kini. U Indiji se nalaze tri od četiri najzagađenija grada, uključujući i nezavidni broj jedan – Loni u državi Uttar Pradesh, imao je prosječnu godišnju koncentraciju PM2.5 od 112,5 µg/m³ – gotovo 23 posto više nego 2024. i 22 puta više od smjernica WHO-a. Istraživanje iz 2024. pokazalo je da su promet, industrijske emisije, prašina s cesta i ilegalno odlaganje otpada najveći izvori onečišćenja. Nieuwoudtville u Južnoj Africi bio je najmanje zagađeno mjesto na popisu, s prosječnom godišnjom koncentracijom PM2.5 od 1,0 µg/m³.

Diljem Europe u 2025. godini, 23 zemlje zabilježile su porast prosječnih godišnjih koncentracija PM2.5, 18 ih je zabilježilo pad, a jedna je novododana.

Zagađenje PM2.5 česticama poraslo je za više od 30 posto u Švicarskoj i Grčkoj zbog dima od šumskih požara iz Sjeverne Amerike i saharske prašine iz Afrike. Malta je zabilježila najveći pad od gotovo 24 posto. To je dijelom zahvaljujući dugogodišnjim naporima da se proizvodnja energije preusmjeri s teškog loživog ulja na obnovljive izvore energije, kao i politikama usmjerenim na emisije iz prometa.

IQAir također nudi ljestvice uživo, koje koriste praćenje kvalitete zraka u stvarnom vremenu. Beijing u Kini danas je najzagađeniji grad na svijetu, dok se Zagreb nalazi na 54. mjestu.

I dalje nedostaju podaci o kvaliteti zraka

Dok je u novom Izvješću o kvaliteti zraka u svijetu 54 zemlje zabilježilo porast prosječne godišnje koncentracije PM2.5, 75 zemalja zabilježilo je smanjenje, a dvije su ostale nepromijenjene.

Iako ovogodišnje izvješće uključuje 12 dodatnih zemalja koje nisu bile predstavljene prošle godine, i dalje postoje velike praznine u podacima. Prema IQAiru, samo dio svjetske populacije ima pristup informacijama o kvaliteti zraka u stvarnom vremenu.

A na nekim mjestima situacija se pogoršava. U ožujku 2025. Trumpova administracija ukinula je globalni program praćenja kvalitete zraka američkog State Departmenta, ostavljajući milijune bez pristupa podacima.

Finski Centar za istraživanje energije i čistog zraka (CREA) izvijestio je da su napori praćenja u 44 zemlje oslabljeni, a šest ih je ostalo bez ikakvog praćenja.

“Bez praćenja ne možemo u potpunosti razumjeti što se nalazi u zraku koji udišemo“, kaže izvršni direktor IQAir Globala, Frank Hammes. “Proširenje pristupa podacima u stvarnom vremenu osnažuje zajednice da djeluju. Smanjenjem emisija i rješavanjem klimatskih promjena možemo postići značajna i trajna poboljšanja globalne kvalitete zraka.“