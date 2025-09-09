Samo 54 posto Amerikanaca pozitivno gleda na kapitalizam 

Tek nešto više od polovine Amerikanaca pozitivno gleda na kapitalizam, znatno manje nego u 2021. godini, ali velika većina i dalje podržava slobodno i malo poduzetništvo, pokazala je Gallupova anketa.

Točno 54 posto ispitanika ima pozitivan stav prema kapitalizmu, utvrdio je Gallup. U anketi provedenoj 2021. godine njihov udio iznosio je 60 posto.

Među demokratima ispitanici s pozitivnom slikom o kapitalizmu prvi su puta u manjini otkada je Gallup počeo provoditi istraživanje, s udjelom od 42 posto. Njih 66 posto ima pak pozitivnu sliku o socijalizmu.

Poboljšana slika socijalizma među demokratima vremenski se poklopila s istupima demokratskih dužnosnika popoput senatora Bernieja Sandersa, zastupnice Alexandrije Ocasio-Cortez i demokratskog kandidata za gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija koji se izjašnjavaju kao demokratski socijalisti i zagovaraju značajniju ulogu vlade u ekonomiji, primjećuje Gallup.

Pozitivan stav prema socijalizmu iznijelo je pak u najnovijoj anketi ukupno 39 posto ispitanika, uz napomenu Gallupa da se njihov udio nije značajnije mijenjao otkada su počeli provoditi anketu 2010. godine.

Aktualno istraživanje provedeno je od 1. do 20. kolovoza, navodi se u izvješću.

Male tvrtke “pozitivci”

Amerikanci i dalje općenito imaju pozitivan stav prema američkom ekonomskom sustavu, a gotovo listom podržavaju slobodno i malo poduzetništvo, dvije sastavnice kapitalizma, napominje Gallup.

Tako čak 95 posto ispitanika ima pozitivan stav o malim poduzećima, a njih 81 posto pozitivno gleda na slobodno poduzetništvo.

Stavovi o velikim tvrtkama većinom su pak negativni, prema udjelu ispitanika s negativnom ocjenom od 62 posto. Pozitivnu ocjenu dalo im je samo 37 posto ispitanika.

Pozitivne ocjene bile su u većini tek 2012. i 2019. godine, s udjelima od 58 odnosno 52 posto, pokazuje Gallupovo istraživanje.

Percepcija velikih poduzeća pogoršana je u proteklim godinama i najnovija anketa pokazuje pad udjela ispitanika s pozitivnom ocjenom za čak devet postotnih bodova u odnosu na istraživanje provedeno u 2021.