Šest zlata za istarske maslinare na natjecanju u New Yorku

Velik uspjeh ostvarili su Beatrix i Rudolf Nemetschke koji vode maslinik u Svetom Lovreču u Istri, na najprestižnijem svjetskom natjecanju maslinovog ulja održanog u New Yorku tijekom veljače, gdje je svih šest prijavljenih ulja osvojilo zlato, izvijestila je Turistička zajednice Istarske županije.

Beatrix i Rudolf Nemetschke, podrijetlom iz regije Salzkammergut u Austriji i njihov brend Avistria svake godine od 2018. osvajali su nagrade na tom natjecanju, a za nagrade u 2026. godini prvi su put prijavili šest maslinovih ulja koji su osvojili zlatne medalje i nagrade međunarodnog stručnog žirija. To su ulja: Avistria Istarska Bjelica, Avistria Leccino, Avistria Stari Buža, Avistria Buža, Avistria Istrian Blend i Avistria Istrian Essence. Posebno je vrijedno spomenuti Avistria Istrian Essence, kompoziciju istarske bjelice i Leccina, koja je debitirala i odmah osvojila zlatnu medalju.

“NYIOOC World Olive Oil Competition predstavlja jedno od najvažnijih svjetskih natjecanja u kvaliteti maslinovog ulja koje svake godine okuplja proizvođače iz brojnih zemalja, a nagrade s NYIOOC-a smatraju se jednim od najcjenjenijih priznanja u industriji. Njihova proizvodnja zahtijeva odlučnost, vještinu i posvećenost i najmanjem detalju”, kaže se u priopćenju istarske turističke zajednice.

Dodaje se kako kako međunarodni tim stručnjaka ocjenjuje senzorne kvalitete svakog prijavljenog maslinovog ulja u slijepoj degustaciji, a rezultati se objavljuju u Službenom vodiču za najbolja svjetska maslinova ulja “Official Guide to the World’s Best Olive Oils” i smatraju se najvažnijim vodičem za potrošače, uvoznike, trgovce i vrhunske kuhare koji traže vrhunska maslinova ulja.

“Bili smo posebno uzbuđeni zbog našeg novog brenda Istrian Essence, no zatim smo odmah osvojili zlato na najtežem svjetskom natjecanju”, rekao je Rudolf Nemetschke dodavši kako ovaj uspjeh je dokaz uspješnosti beskompromisne filozofije prema kojoj je svaka maslina važna.

Maslinik u Svetom Lovreču para Beatrix i Rudolf Nemetschke, prostire se na 35 hektara i ima oko 9.400 stabala. Avistria se fokusira na autohtone istarske i rijetke talijanske sorte, proizvodeći isključivo rano ubrano “zeleno” maslinovo ulje koje karakterizira intenzivna voćnost, elegantna gorčina i pikantnost te visok sadržaj polifenola.

Polifenoli su snažni prirodni antioksidansi i mikronutrijenti koji se nalaze u biljkama, voću, povrću, orašastim plodovima, čaju i vinu i djeluju zaštitno na organizam.