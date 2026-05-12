Siemens Energy zbog velike likvidnosti ubrzava otkup vlastitih dionica

Siemens Energy, koji posluje i na hrvatskom tržištu, objavio je da će zahvaljujući snažnom rastu slobodnog novčanog toka, koji je potaknula potražnja iz podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju, ubrzati postojeći program otkupa dionica.

Slobodni novčani tok Siemens Energyja u drugom tromjesečju poskočio je za 42 posto, dosegnuvši oko dvije milijarde eura, pokazali su preliminarni poslovni rezultati objavljeni prošli mjesec. U istom prošlogodišnjem razdoblju iznosio je oko 1,39 milijardi eura.

Kompanija je prošli mjesec objavila i poboljšanu prognozu za tekuću fiskalnu godinu, a sad je priopćila da će uvećati tranšu postojećeg programa otkupa dionica u 2026. godini na do tri milijarde eura. Dosad su u tekućoj fiskalnoj godini namjeravali otkupiti dionice vrijedne do dvije milijarde eura.

Ukupna vrijednost programa otkupa do financijske godine 2028., najavljena u studenom prošle godine, zadržat će se na šest milijardi eura, priopćili su iz kompanije.

Snažne poslovne rezultate u drugom kvartalu kompanija je ostvarila prije svega zahvaljujući velikoj potražnji za opremom za elektroenergetske mreže i napajanje iz podatkovnih centara koji podržavaju projekte umjetne inteligencije. Ta je potražnja bila ključni čimbenik kad je riječ o skoku novčanog toka, ali i o poboljšanju prognoze za cijelu fiskalnu godinu.