Sigurnosni skandal: Bivši agent CIA-e optužen za krađu 300 zlatnih poluga vrijednih 40 milijuna dolara

Slučaj bivšeg visokog dužnosnika CIA-e prerastao je iz financijske istrage u širi sigurnosni skandal nakon što je FBI ustvrdio da je godinama lagao o svojoj vojnoj i akademskoj prošlosti.

Bivši visoki dužnosnik CIA-e s pristupom najstrože čuvanim američkim tajnama optužen je za krađu više od 300 zlatnih poluga vrijednih preko 40 milijuna dolara, koje je navodno skrivao u svom domu u Virginiji.

David Rush prošlog je tjedna uhićen pod optužbom za pronevjeru državne imovine, nakon što su FBI i američko Ministarstvo pravosuđa tijekom racije pronašli golemi privatni trezor: zlatne poluge, oko dva milijuna dolara gotovine i desetke luksuznih satova.

“Za osobne potrebe”

Prema sudskim dokumentima, Rush je između studenoga i ožujka podizao “značajne količine strane valute i desetke milijuna dolara u zlatnim polugama” pod izlikom troškova povezanih s poslom. Istražitelji tvrde da je sredstva koristio za osobne potrebe, iako još nije jasno koji je bio krajnji cilj navodne sheme.

Dio novca pronađen je i u skladištu nedaleko od njegova ureda.

Slučaj dodatno intrigira jer se o Rushovoj ulozi u CIA-i zna vrlo malo. Sudski dokumenti opisuju ga tek kao “bivšeg zaposlenika visoke izvršne razine u američkoj državnoj agenciji”, dok detalji o njegovim zaduženjima i razini pristupa ostaju tajni.

No istraga je otvorila i drugo pitanje – Rushov identitet.

Lagao o svojoj prošlosti

FBI tvrdi da je godinama lagao o svojoj vojnoj i akademskoj prošlosti. Navodno se lažno predstavljao kao pilot američke mornarice te tvrdio da je diplomirao na Clemson Universityju i prestižnom institutu Rensselaer Polytechnic.

Istraga je, međutim, pokazala da je služio u mornaričkoj pričuvi do 2015. godine, ali bez ikakvih pilotskih kvalifikacija. Federalni istražitelji također tvrde da nikada nije studirao na sveučilištima koja je navodio u biografiji, piše Sky News.

Rush se trenutno nalazi u pritvoru i čeka saslušanje pred saveznim sudom u Virginiji. Njegovi odvjetnici zasad nisu komentirali optužbe. Slučaj već izaziva ozbiljna pitanja o internim kontrolama unutar američkih sigurnosnih institucija, posebno zato što se radi o osobi koja je godinama imala pristup povjerljivim informacijama najviše razine.