Skandinavska zemlja opet korak ispred svih – i tvrtke sada dobivaju upute za slučaj rata ili krize

Borivoje Dokler 27. lis 2025. 11:12
featured image
Tvrtke su osobito zabrinute zbog ekonomskih odmazdi, kibernetičkih napada povezanih s državama i napada na infrastrukturu u okviru tzv. "sive zone" agresije. foto: Getty Images

Cilj novog dokumenta je pomoći poduzećima da održe poslovanje u okolnostima koje nadilaze uobičajene tržišne izazove. Istodobno, on predstavlja i snažan odvraćajući signal potencijalnim napadačima.

Prije sedam godina Švedska je dospjela na naslovnice diljem svijeta s letkom “U slučaju krize ili rata” — brošurom o pripremljenosti na krizu koja je poslana u svako kućanstvo u zemlji.

Nije iznenađujuće da su letci o kriznoj spremnosti od tada postali trend diljem Europe. No sada je Švedska ponovno ispred svih — ovoga puta s letkom o pripremljenosti namijenjenim isključivo poslovnom sektoru. Informirati tvrtke o prijetnjama koje ih mogu pogoditi i o načinima kako se mogu pripremiti, potpuno je logično. U današnjoj geopolitičkoj stvarnosti, to postaje neizostavno, piše Politico.

Letak “U slučaju krize ili rata” prvi put objavljen 2018. godine: Švedska agencija za civilnu zaštitu (MSB) poslala ga je poštom u svako kućanstvo. Letak je bio ažurirana verzija brošure iz doba Hladnog rata pod nazivom “U slučaju rata”, sadržavao je informacije o svim mogućim vrstama ugroza, kao i upute kako se najbolje pripremiti i zaštititi. U njemu je stajala i ključna poruka:
“Ako Švedska bude napadnuta, nikada se nećemo predati. Svaka tvrdnja suprotnog sadržaja je laž.”

Rizici veći no ikad

Ti su letci bili usmjereni na građane i kućanstva; poduzeća su morala samostalno razvijati planove pripremljenosti na ono što bi Rusija ili druge neprijateljske države i njihovi posrednici mogli osmisliti — kao i na ekstremne vremenske događaje.

Prema Političkom istraživanju rizika za 2025. koje je proveo globalni osiguravatelj Willis Towers Watson, gubici povezani s političkim rizicima u 2023. godini — najnovijoj za koju postoje podaci — bili su najveći otkako se provodi to istraživanje. Tvrtke su osobito zabrinute zbog ekonomskih odmazdi, kibernetičkih napada povezanih s državama i napada na infrastrukturu u okviru tzv. “sive zone” agresije.

Krizno upravljanje

Tvrtke diljem Europe primaju upozorenja i ažuriranja od vlada, a velike kompanije imaju krizne menadžere i redovito provode vježbe kriznog upravljanja. No do sada nije postojala nacionalna brošura o pripremljenosti namijenjena poslovnom sektoru — do sada.

Letak MSB-a usmjeren na švedske tvrtke predstavlja novost. Sadržavat će jednostavne i praktične savjete poput onih iz letka “U slučaju krize ili rata” te će biti jednako koristan i za male obiteljske trgovine i za velike multinacionalne kompanije. Cilj mu je pomoći poduzećima da održe poslovanje u okolnostima koje nadilaze uobičajene tržišne izazove. Istodobno, on predstavlja i snažan odvraćajući signal potencijalnim napadačima. Objavom ovog dokumenta Švedska jasno poručuje da napadi na njezine tvrtke neće biti ni približno učinkoviti koliko bi neprijatelji željeli.

