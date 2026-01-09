Skroman rast prometa u maloprodaji eurozone u studenom, oštar pad u Hrvatskoj

Promet u maloprodaji eurozone tek je skromno porastao i u studenom, uz posustalu prodaju hrane i goriva, pokazale su u petak preliminarne procjene europskog statističkog ureda.

Sezonski prilagođen obujam prometa u maloprodaji eurozone i EU‑a uvećan je u studenom za 0,2 posto u odnosu na mjesec ranije, izračunali su statističari.

U listopadu je, prema revidiranim podacima, bio porastao za 0,3 posto u zoni primjene zajedničke valute i za 0,2 posto na razini Unije.

Obujam prometa u maloprodaji hrane, pića i duhanskih proizvoda pao je u zoni primjene zajedničke europske valute u studenom za 0,2 posto, nakon 0,5‑postotnog rasta u prethodnom mjesecu.

I benzinske postaje bilježile su u eurozoni blagi pad prometa, za 0,1 posto u odnosu na listopad kada je bio porastao za 0,5 posto.

Rast prometa na mjesečnoj razini bilježile su samo trgovine široke kategorije neprehrambenih proizvoda, za 0,4 posto, kao i u prethodnom mjesecu.

Među zemljama čijim je podacima Eurostat raspolagao najsnažniji rast prometa na mjesečnoj razini zabilježio je i u studenom Luksemburg, za 5,8 posto.

Najsnažnije je pak pao promet u maloprodaji u Hrvatskoj, za 2,2 posto u odnosu na listopad, prema sezonski prilagođenim podacima. Još u listopadu Hrvatska je bila u skupini zemalja s izrazitijim rastom prometa na mjesečnoj razini, za 1,4 posto.

Blizu su Hrvatskoj u studenom bile Belgija i Slovačka s padom prometa za 1,6 odnosno za 1,5 posto.

Eurostat nije raspolagao podacima za Češku, Irsku i Grčku.

Skromna prodaja hrane

Na godišnjoj razini kalendarski prilagođen promet u maloprodaji porastao je u studenom za 2,3 posto i u eurozoni i u EU, izračunali su statističari.

U listopadu je, prema revidiranim podacima, uvećan za 1,9 posto u zoni primjene zajedničke europske valute i za 2,0 posto u Uniji.

Rast je u studenom na oba područja predvodio skok u prometu u maloprodaji široke kategorije neprehrambenih proizvoda, za 3,5 posto u eurozoni i 3,6 posto u EU.

Promet na benzinskim postajama u zoni zajedničke europske valute uvećan je pak za osjetno skromnijih 1,1 posto. Na razini EU-a porastao je za 2,0 posto.

I promet u maloprodaji hrane, pića i duhanskih proizvoda porastao je u eurozoni za 1,1 posto, kao i u prethodnom mjesecu. Na razini Unije uvećan je za 0,8 posto.

Skok na Cipru

Najsnažniji rast prometa u maloprodaji na godišnjoj razini bilježio je i u studenom Cipar, od 9,9 posto, pokazali su Eurostatovi podaci.

U Hrvatskoj je promet u maloprodaji uvećan za 1,3 posto, najslabije od lipnja 2023. godine. U listopadu bio je poskočio za 4,1 posto.

Blizu Hrvatske našla se i Njemačka s rastom prometa od 1,1 posto.

Najsnažniji pad prometa u maloprodaji na godišnjoj razini bilježila je pak Rumunjska, od 4,6 posto.

Godišnja usporedba pokazala je pad prometa još samo u Slovačkoj, Austriji i Luksemburgu.