Skup benzin teret za kućni budžet velike većine Amerikanaca

Visoke cijene benzina donijele su financijske poteškoće kućnom budžetu čak dvije trećine Amerikanaca pa većina njih manje vozi i mijenja planove za ljetni odmor, pokazali su u četvrtak rezultati Gallupove ankete.

Čak 67 posto ispitanika navelo je da skupi benzin donosi financijske teškoće njihovom kućanstvu, a njih 17 posto u toj skupini ocjenjuje da su “teške”, navodi Gallup u izvješću.

U 2022. godini, kad su se cijene benzina bile popele na približno istu razinu, udio ispitanika koji su trpjeli teške posljedice iznosio je 22 posto.

Amerikanci su osobito osjetljivi na skok cijena benzina, konstatira Gallup, napominjući da ankete kroz dugo vremensko razdoblje potkrepljuju taj zaključak.

“Kad god cijene (benzina – op. ur.) prekorače novu granicu i zadrže se iznad nje tijekom duljeg razdoblja, udio Amerikanaca koji navode da su u financijskim teškoćama oštro poraste”, stoji u izvješću.

Primirje spušta cijene

Trend je zabilježen 2005. godine, kad su cijene benzina premašile dva dolara po galonu, zatim 2008. godine uz cijenu višu od 3,5 dolara, pa 2011. godine kad je cijena premašila 3,75 dolara i 2022. godine i cijenu višu od četiri dolara, navodi Gallup.

Na početku godine galon benzina je u SAD-u bio jeftiniji od tri dolara da bi u ožujku, prvom punom mjesecu rata u Iranu, oštro poskočila i dosegnula na kraju mjeseca 3,99 dolara, pokazuju Gallupovi podaci.

Iran je zbog američko-izraelskih napada preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši tranzit brodova povezanih sa SAD-om, Izraelom i njhovim saveznicima. Brodovi “prijateljskih” zemalja prolazili su kroz Hormuzu koordinaciji s iranskom vojskom. Američka vojska potom je blokirala iranske luke u Arapskom moru i Omanskom zaljevu.

Washington i Teheran utanačili su u međuvremenu okvir za pregovore o završetku rata, koji predviđa normalizaciju tranzita kroz Hormuz i uklanjanje američke blokade iranskih luka.

U takvim je uvjetima cijena benzina na pumpama u SAD-u tijekom većeg dijela svibnja iznosila 4,50 dolara, navodi Gallup, da bi se početkom lipnja spustila na 4,31 dolar i na 4,05 dolara do sredine mjeseca, budući da su naftna tržišta reagirala na nagovještaje mogućeg primirja.

Promjena planova

Nešto više od polovine Amerikanaca, njih 57 posto, navelo je u međuvremenu u najnovijoj Gallupovoj anketi da su zbog cijene benzina vozili manje, a njih 46 posto izjavilo da su zbog skupog goriva izmijenili planove o ljetnom odmoru.

U 2022. godini, kad je cijena benzina porasla prema pet dolara po galonu, manje je vozilo 62 posto Amerikanaca, a 55 posto promijenilo je planove za odmor, navodi Gallup.

Visoke cijene goriva donijele su financijske teškoće većini američkih građana u svim dohodovnim skupinama, no udio onih koji ih nazivaju “teškima” najveći je u skupini građana s nižim prihodima, pokazala je anketa.

U skupini Amerikanaca s niskim prihodima, njih čak 77 posto navodi da im je skupo gorivo uzrokovalo financijske probleme, uključujući njih 28 posto koji su te teškoće opisali kao “teške”.

Među građanima sa srednje visokim prihodima, skupi benzin donio je financijske teškoće 65 posto ispitanika, a “teške” su bile za njih tek 13 posto. U skupini građana s visokim prihodima teškoće je navelo 59 posto, a “ozbiljne” tek njih osam posto.

Nagovještaji optimizma

Nakon naznaka stabilizacije cijena goriva u lipnju, blago su poboljšana i očekivanja Amerikanaca o gospodarstvu, pokazala je Gallupova anketa.

Tako je udio građana koji trenutačnu ekonomsku situaciju smatraju “lošom” kliznuo s 49 posto u svibnju na 45 posto. Smanjen je i udio ispitanika koji smatraju da se uvjeti “pogoršavaju”, sa 76 posto na 72 posto.

Gallupov indeks očekivanja za gospodarstvo porastao je time s minus 45 bodova u svibnju na minus 38 bodova u lipnju. Prije rata protiv Irana bio je iznosio minus 20 bodova, a u lipnju 2022. godine minus 58 bodova.

Ekonomske posljedice viših cijena energenata pokazuju tako znakove stabilizacije, ocjenjuje Gallup, no hoće li ta stabilizacija potrajati najvjerojatnije će ovisiti o tome hoće li cijene benzina i dalje padati.

To će pak ovisiti o uspješnom američkom završetku pregovora s Iranom o završetku rata, ističu u priopćenju.