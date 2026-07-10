Slijedi li 100.000 otkaza: Plan spašavanja Volkswagena “bez detalja” nakon napetih pregovora s dionicima

Plan uprave o restrukturiranju Volkswagena, koji uključuje mogućnost ukidanja do 100.000 radnih mjesta i zatvaranje četiri tvornice u Njemačkoj, bio je u četvrtak na dnevnom redu sjednice nadzornog odbora, uz prosvjede radnika protiv planiranih promjena.

Uprava Volkswagena nije otkrila mnogo detalja razgovora s dionicima grupe, vezano uz poteškoće posrnulog njemačkog automobilskog diva u vrijeme egzistencijalnih izazova za industriju, prenosi Reuters.

Volkswagen je ponovio uglavnom poznate ciljeve smanjenja proizvodnih kapaciteta i postupnog pojednostavljenja svoje široke ponude modela i investicijskog portfelja – mjere koje ne zahtijevaju odobrenje nadzornog odbora.

Analitičari Jefferiesa rekli su da “nema naznaka napretka prema postizanju dogovora” o zatvaranju tvornica ili otpuštanju do 100.000 radnika.

Volkswagen je pod snažnim pritiskom zbog visokih troškova, viška proizvodnih kapaciteta u Njemačkoj, sve žešće kineske konkurencije i američkih carina pa razmatra promjenu poslovnog modela koji je desetljećima bio donosio uspjeh.

Moguće zatvaranje tvornica i val otkaza u jednoj od najpoznatijih njemačkih kompanija dodatno naglašavaju probleme najvećeg europskog gospodarstva, koje se suočava sa slabim rastom i visokim troškovima rada i energije.

Radnici su u Wolfsburgu prosvjedovali uz zvižduke i sindikalne zastave, a sindikat IG Metall objavio je da je na prosvjedu bilo oko 400 ljudi.

Glasnogovornik Volkswagena poručio je da uprava razumije zabrinutost radnika, ali da moraju pojednostaviti poslovanje, usmjeriti ulaganja u tehnologiju i riješiti problem prekomjernih kapaciteta.

Prema navodima izvora, izvršni direktor Oliver Blume razmatra zatvaranje četiri njemačke lokacije, u Hannoveru, Emdenu, Zwickauu i Audijev pogon u Neckarsulmu, i ukidanje do 100.000 radnih mjesta, u sklopu najvećeg plana restrukturiranja u povijesti Volkswagena.

Proizvodnja u Zwickauu i Emdenu mogla bi biti postupno obustavljena u idućih pet godina, dok bi tvornica vozila u Hannoveru mogla biti zatvorena 2032., a Audijev pogon u Neckarsulmu 2034. godine.

Nadzorni odbor Volkswagena uključuje predstavnike vlasničkih obitelji Porsche i Piech te predstavnike sindikata i savezne zemlje Donje Saske, što često otežava donošenje odluka.

Sindikat IG Metall pozvao je upravu i političare da pronađu rješenja za očuvanje proizvodnje u Njemačkoj i zaštitu radnih mjesta.

“U teškim vremenima moramo ostati zajedno i tražiti rješenja koja će osigurati punu iskorištenost kapaciteta naših tvornica i zaštititi ih od nepoštene konkurencije”, naglasila je predsjednica IG Metalla Christiane Benner.

Radnici su u restrukturiranju na kraju 2024. bili osigurali obećanje uprave da neće zatvarati pogone u Njemačkoj i uprava je krenula u potragu za alternativama kako bi podigla stopu iskorištenosti proizvodnih kapacitete.

Pokušaji uključuju dugotrajnu potrebu za partnerom u sektoru proizvodnje oružja za pogon u Osnabruecku i mogućnost proizvodnje modela za kinesko tržište.

Podaci Mobility Globala koje je Reuters dobio na uvid upućuju na procjenu da će pogoni grupe u Njemačkoj ove godine raditi s 81 posto standardnih kapaciteta. Do kraja desetljeća stopa iskorištenosti kapaciteta trebala bi se spustiti na 73 posto čak i ako Osnabrueck bude isključen iz mreće, kao što se očekuje.

Među četiri pogona kojima prijeti zatvaranje najvišu stopu iskorištenosti trebao bi ove godine bilježiti Zwickau, od 88 posto, ali do 2030. trebala bi biti otprilike prepolovljena, pokazuju podaci.