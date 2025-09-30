Slovenci već posežu za kineskim automobilima, Tesla gubi Europu

U Sloveniji je ove godine kineski Dongfeng prodao više vozila nego Tesla, dok u EU američkog prvaka prestižu BYD i SAIC Motor. Istodobno raste i prodaja električnih modela domaćih proizvođača.

Na slovenskom automobilskom tržištu za sada se natječe tek nekoliko kineskih ponuđača električnih automobila, ali je jedan od njih u prvih osam mjeseci ove godine prodajom već znatno nadmašio dugogodišnjeg vodećeg proizvođača električnih vozila – američku Teslu. Podaci pokazuju da ona ubrzano gubi tržišni udio i u Sloveniji i u Europskoj uniji.

Kineski proizvođač električnih vozila Dongfeng do kraja kolovoza u Sloveniji je prodao 772 vozila, od čega 195 manjih i cjenovno pristupačnih električnih modela Box te 502 primjerka SUV-a T5 pod markom Forthing. Potonji dolazi u benzinskoj, električnoj i hibridnoj varijanti. Time je prestigao Teslu, koja je u istom razdoblju slovenskim kupcima isporučila 562 potpuno električna vozila (EV). Njezin Model Y ostao je najpopularniji električni automobil sa 345 prodanih jedinica, dok je ostatak od 217 primjeraka otpao na četvrtoplasirani Model 3, prema podacima sekcije za motorna vozila pri Gospodarskoj komori Slovenije.

Tako je Dongfeng osigurao 1,95-postotni udio slovenskog automobilskog tržišta, dok je Tesla s padom prodaje od oko dva posto pala na 1,42 posto.

Tu je i britanski MG, u vlasništvu kineskog državnog proizvođača SAIC Motor, koji se s 465 prodanih automobila približava Tesli, unatoč manjem (0,64-postotnom) godišnjem padu prodaje. Kineski Geely prodao je 290 vozila, što je 16-postotni rast na godišnjoj razini.

U Europi Teslu prestiže BYD

U državama EU prodaja Tesle u prvih osam mjeseci godine pala je za 42 posto na godišnjoj razini – prodano je nešto više od 85 tisuća automobila, a tržišni udio pao je s 2,1 na 1,2 posto. S druge strane, najveći kineski proizvođač električnih automobila BYD prodao je nešto više od 67 tisuća vozila, što je 244-postotni rast i 0,9-postotni tržišni udio, pokazuju podaci europskog udruženja proizvođača automobila ACEA.

Samo u kolovozu BYD je već pretekao Teslu po prodaji i tržišnom udjelu: uz rast od 200 posto prodao je 9.130 vozila i osigurao 1,3 posto europskog tržišta, dok je Tesla prodala 8.220 vozila, odnosno 1,2 posto tržišta. To je bio drugi mjesec zaredom da je BYD nadmašio Teslu u prodaji u EU. Kineski div pojačava izvoz, a automobile na strana tržišta, uključujući europsko, šalje vlastitim brodovima. Početkom kolovoza jedan od tih brodova pristao je i u Luci Koper.

U Sloveniji su do kraja kolovoza registrirana dva nova vozila marke BYD, modela Seal. Proizvođač zasad u zemlji nema službenog distributera ni podružnicu. (U Hrvatskoj ih ima, op.a.)

Najveću prisutnost u Europi među kineskim proizvođačima ima SAIC Motor. Do kolovoza je prodao nešto više od 136 tisuća vozila, što je rast od oko trećine u odnosu na prethodnu godinu. Time je zauzeo 1,9 posto tržišta.

Slaba prodaja ne ruši dionicu Tesle

Kineski proizvođači nude širok asortiman, koji uz potpuno električna vozila uključuje hibride (HEV), plug-in hibride (PHEV) i automobile na benzin. Upravo se hibridima i plug-in hibridima dijelom izbjegavaju carine na kineska električna vozila, a istodobno se adresiraju i brige europskih kupaca zbog nedostatne infrastrukture za punjenje EV-ova.

Tesla se, pak, oslanja na ograničenu i već dugo vremena neosvježenu paletu isključivo električnih modela. Na prodaju u Europi utječe i političko djelovanje glavnog izvršnog direktora i najbogatijeg Zemljanina Elona Muska, koji u SAD-u podržava administraciju Donalda Trumpa, a u Europi desne populističke stranke poput britanske Reform UK i njemačke AfD.

Unatoč slaboj prodaji i gubitku tržišnog udjela, vrijednost Teslinih dionica nije pala. Štoviše, u posljednjem mjesecu dionica je porasla za oko trećinu i s 440 dolara približila se rekordu iz prosinca prošle godine (480 dolara).

Musk je, naime, fokus prebacio s električnih vozila na robotiku – od robotaksija, koji za sada voze samo ulicama Austina u Teksasu, do humanoidnog robota Optimusa, još u razvoju. Nedavno je izjavio da će u budućnosti 80 posto vrijednosti kompanije dolaziti od Optimusa, a ne više od prodaje električnih automobila.

Električna vozila i hibridi sve češći izbor

Prema podacima ACEA, u EU se nastavlja rast novih registracija električnih vozila (+24,8 posto), hibrida (+16,4 posto) i plug-in hibrida (+27,2 posto), dok pada broj novih registracija vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem – benzinaca (-13,1 posto) i dizelaša (-37,6 posto).

Hibridi su najprodavaniji segment s 2,4 milijuna primjeraka, daleko ispred benzinaca, kojih je do kolovoza prodano nešto više od dva milijuna. Čistih električnih automobila prodano je 1,1 milijun, čime zauzimaju treće mjesto u EU.

U Sloveniji je također snažno porasla prodaja električnih vozila – do kraja kolovoza za 86 posto, na 3.687 novoregistriranih vozila. Plug-in hibrida prodano je 61 posto više nego u istom razdoblju lani, a klasičnih hibrida oko trećinu više, pokazuju podaci ACEA.

No, prodaja benzinaca i dizelaša u Sloveniji pada sporije nego u EU, ili čak raste, pa ta dva segmenta i dalje drže vodeći tržišni udio. Prodaja benzinaca do kolovoza povećana je za 1,1 posto, na 22.549 vozila, odnosno 57 posto tržišta. Prodaja dizelaša pala je za 7,1 posto, na 6.468 vozila, odnosno 16,4 posto tržišta. Automobili s motorima s unutarnjim izgaranjem tako i dalje zauzimaju gotovo tri četvrtine slovenskog tržišta, dok u EU taj udio iznosi manje od 40 posto.

10 najprodavanijih električnih automobila u Sloveniji, podaci za prvih osam mjeseci obje godine; Graf: Forbes Slovenija; Izvor: Odjel za osobna motorna vozila TZS

Europske marke uspijevaju s električnim modelima

Europski proizvođači automobila posljednjih godina imaju problema s profitabilnošću i konkurentnošću električne ponude, zbog čega uglavnom gube tržišni udio na ključnom kineskom tržištu, gdje dominira veliki broj domaćih, jeftinijih ponuđača. Dodatni problem su američke carine na automobile i domaća regulacija zaštite okoliša sa strogim emisijskim zahtjevima. No, na europskom tržištu pojedine domaće marke uspijevaju s novim električnim modelima.

Proizvođač Cupra, dio Volkswagen grupe, koji nudi električni model Born, u osam je mjeseci povećao europsku prodaju za 38 posto, na gotovo 200 tisuća vozila. Škoda, također dio Volkswagena, povećala je prodaju za nešto više od deset posto. Češki proizvođač ove je godine pokrenuo serijsku proizvodnju novog električnog SUV-a Elroq, čije cijene u Sloveniji počinju od oko 25 tisuća eura.

Uspjeh nekih od tih električnih modela vidi se i u slovenskoj prodaji. Volkswagenu je ID.4 do kraja kolovoza povećao prodaju s 68 na 237 primjeraka, što je gotovo 250-postotni rast. Time je zauzeo drugo mjesto među električnim vozilima, iza Modela Y. Na osmom mjestu je ID.7 sa 130 prodanih jedinica, što je 30-postotni rast.

Treća je bila Cupra Born s 221 prodanim automobilom, što je gotovo 30-postotni godišnji rast, dok je marka ukupnu prodaju u Sloveniji povećala za gotovo 75 posto. Škodin Enyaq našao se na šestom mjestu sa 160 prodanih vozila u prvoj godini na tržištu, odmah iza Dongfengova Boxa, također novajlije na slovenskom tržištu.

Dongfengovi modeli; Foto: Dongfeng