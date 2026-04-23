Slovenci zajedno s Mađarima kreću u preuzimanje rudnika u BiH

Kompanija Silkem Plus iz Slovenije objavila je službenu ponudu za preuzimanje dionica tvrtke Rudnici boksita Jajce. Silkem u ovom poslu sudjeluje u partnerstvu s mađarskim kompanijama Aela i Atesz.

Ponuda je ograničena na 28 dana, tijekom kojih bi dioničari trebali odlučiti žele li prodati svoje dionice. Dioničari koji odluče prihvatiti uvjete mogu očekivati isplatu u roku od sedam dana nakon isteka roka, navodi se u službeno priopćenju.

Silkem Plus, koji je u vlasništvu više fizičkih osoba te je većinski vlasnik kompanije Silkem (vlasnički udio u ovom poduzeću ima i država Slovenija preko svojih povezanih tvrtki), trenutačno drži značajan udio u kompaniji u BiH, oko 30,65% (57.106 dionica rudnika). Ovom ponudom cilja na preuzimanje i preostalih 129.215 redovnih dionica, što iznosi 69,35% dionica, čime će uspostaviti potpunu vlasničku strukturu u Rudnicima boksita Jajce. Ukupni kapital tvrtke od 5.030.667,00 KM podijeljen je na 186.321 dionicu, od kojih svaka ima nominalnu vrijednost od 27 KM, međutim investitor je izašao s gotovo dvostruko višom ponudom od osnovne vrijednosti dionice te nudi 51,41 KM po dionici, što je oko 190% nominalne vrijednosti.

Rudnici boksita Jajce, kao osnivači i vlasnici društva „BX kamen“ d.o.o., koje je osnovano 2014. godine, bave se eksploatacijom arhitektonsko-građevinskog kamena na dva polja: Crvenim stijenama, gdje se vrši eksploatacija krupnozrnate breče, dok se na lokalitetu Poljana vrši eksploatacija sitnozrnate breče u više slojeva.

Amela Keserović Polić, urednica Forbes Bosna i Hercegovina

