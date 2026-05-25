Slovenija predlaže bolje označavanje porijekla prehrambenih proizvoda u EU. S medom su uspjeli

Slovenija u Bruxelles šalje novu inicijativu za jasnije označavanje podrijetla prehrambenih proizvoda.

Od 14. lipnja ove godine u Europskoj će uniji biti obvezno navođenje svih zemalja podrijetla meda prema udjelima u mješavinama meda. Umjesto dosadašnjih općih oznaka poput “mješavina meda iz EU-a i zemalja izvan EU-a”, na ambalaži će morati biti jasno naveden udio meda iz svake pojedine države.

Potrošač će tako moći točno vidjeti sadrži li proizvod, primjerice, 70 posto meda iz Slovenije, 20 posto meda iz Mađarske i 10 posto meda iz Kine.

Iz kojih je konkretnih država koliko meda?

Upravo je Slovenija bila inicijatorica izmjena europske direktive o medu koja određuje pravila označavanja podrijetla mješavina meda. Naime, još je 2020. godine zajedno s Portugalom na sastanku Vijeća EU-a za poljoprivredu i ribarstvo predstavila inicijativu za označavanje točnog podrijetla meda.

Prethodna verzija direktive proizvođačima meda doduše je nalagala obvezu označavanja zemlje podrijetla, no ako je mješavina meda dolazila iz više država članica ili trećih zemalja, proizvod se mogao označiti tek kao “mješavina meda iz država EU-a”, “mješavina meda iz država koje nisu članice EU-a” ili “mješavina meda iz država članica EU-a i država koje nisu članice EU-a”.

Na medu i mješavinama meda ubuduće će biti navedene sve zemlje podrijetla, i to silaznim redoslijedom prema udjelu. Svaka država članica moći će dodatno uvesti iznimku prema kojoj će se kod mješavina meda označavati samo četiri države s najvećim udjelom, ako njihov zajednički udio prelazi 50 posto ukupne mješavine.

Sada je Poljoprivredno-šumarska komora Slovenije (KGZS) europskoj zastupnici Romani Tomc simbolično predala novu inicijativu za izmjenu europskog zakonodavstva u području označavanja podrijetla hrane. Inicijativa će biti poslana Europskoj komisiji i drugim državama članicama EU-a.

“Ako smo uspjeli s medom, vjerujem da sličan sustav možemo postići i za svu ostalu hranu. Potrošač mora znati odakle hrana dolazi i na temelju toga odlučiti što će kupovati i jesti”, rekao je predsjednik Pčelarskog saveza Slovenije Boštjan Noč.

Na jogurtu podrijetlo voća i mlijeka

“Trenutačna regulativa omogućuje da brojni miješani proizvodi – od hrenovki, salama, burgera i pašteta do pizza, voćnih jogurta, sireva od miješanog mlijeka i gotovih jela – budu označeni samo općim navodima koji potrošaču ne otkrivaju stvarno podrijetlo sirovina”, upozoravaju u komori koju vodi Jože Podgoršek.

Sada predlažu promjenu i – kao kod meda – precizno navođenje država podrijetla prema masenim udjelima.

“Umjesto opće oznake podrijetla ‘EU/izvan EU-a’, na hrenovki bi tako jasno pisalo da proizvod sadrži, primjerice, 80 posto svinjetine iz Slovenije i 20 posto govedine iz Italije. Kod voćnog jogurta bilo bi navedeno podrijetlo mlijeka i voća, kod pizze podrijetlo sira, šunke i umaka od rajčice, a kod sira od miješanog mlijeka udjeli i podrijetlo svake vrste mlijeka. Potrošač bi tako već na ambalaži točno vidio stvarno podrijetlo glavnih sastojaka proizvoda”, poručuju iz komore.