Slovenska internet platforma za građevinare nakon uspjeha u Hrvatskoj širi se u Europu

Slovenski tim arhitekata, građevinara i programera sa svojom platformom Realtracing, koja je već uspostavljena u Sloveniji i Hrvatskoj, planira ulazak i na druga veća europska tržišta. U tu svrhu uskoro će prikupljati svježi kapital.

Realtracing je internetska platforma koja nudi bazu podataka o aktualnim i budućim građevinskim projektima – gdje, kada i što se gradi ili će se graditi te tko stoji iza pojedinog projekta. Ti su podaci ključni za veće tvrtke, ponajprije proizvođače građevinskih materijala, koji se na taj način mogu pravodobno uključiti u projekte i ponuditi svoje proizvode.

Riječ je o mladom poduzeću, osnovanom u proljeće 2024. godine, iza kojeg stoje iskusni arhitekti i građevinari. Ideja za platformu rodila se kada su kod klijenata svojega arhitektonskog studija prepoznali da bi im takvi podaci bili iznimno korisni, ispričala je za Forbes Slovenija 38-godišnja direktorica i većinska vlasnica startupa Taja Benčina. “Prije deset godina, kada smo započeli s arhitektonskim studijem, k nama su dolazili proizvođači građevinskih materijala. Tada smo vidjeli da im trebaju podaci o projektima i tako se rodila ideja za Realtracing.”

“Za početak smo prikupili mali uzorak podataka za projekte u okolici Ljubljane, kako bismo vidjeli može li se to prodati. I moglo se. Zatim smo se sasvim organski širili dalje po cijeloj Sloveniji, a potom i u Hrvatsku”, pripovijeda. “Vidjeli smo da je u ovoj regiji naše rješenje zanimljivo. U stvarnosti ne mijenjamo ništa na tržištu, već samo isporučujemo podatke kako bi se procesi koji se već odvijaju mogli odvijati učinkovitije.”

U Sloveniji i Hrvatskoj zajedno već imaju oko 100 klijenata. Među većima su, primjerice, Baumit, Wienerberger, Knauf, Henkel i Merkur. Klijentima nude pristup podacima o projektima putem godišnje pretplate, koja iznosi od 850 do 4.500 eura, ovisno o paketu.

U pola godine do tima od deset ljudi

Prilikom pokretanja tvrtke uložili su između 15 i 20 tisuća eura, rekla je sugovornica. Neko vrijeme financirali su se sami, a potom su počeli tražiti investitore. Kako je objasnila Benčina, bili su svjesni da moraju osigurati svježi kapital ako žele brže rasti, jer ga sami nisu imali.

Relativno brzo privukli su ulaganje slovenskog fonda rizičnog kapitala Silicon Gardens. “Možda i zato što nismo bili pod velikim pritiskom i zato što smo već pokazali da se rješenje može prodati”, rekla je za Forbes Slovenija većinska vlasnica Realtracinga.

Zajedno s Vukom Lauom, partnerom fonda Silicon Gardens i investitorom, Benčina je početke poduzetničkog puta predstavila i na ovogodišnjem Slovenskom startup forumu. Kako je ispričala na panel-raspravi, tvrtka je u razdoblju prije dobivanja investicije imala samo tablicu s bazom klijenata i vrlo jednostavnu osnovnu platformu, ali je već ostvarivala “prilično dobre prihode”.

“U to vrijeme bila smo zaposlena samo dvoje ljudi i nikada neću zaboraviti trenutak kada je Gregor Rebolj iz Silicon Gardensa došao pogledati kakvo tehnološko rješenje imamo i bio je pomalo iznenađen. No onda smo u pola godine zapravo izgradili cijelu platformu u Sloveniji i Hrvatskoj te povećali tim s dvoje na deset članova”, navela je.

Investicijom provedenom u travnju prošle godine Silicon Gardens je stekao 15-postotni vlasnički udio u startupu, pokazuju podaci iz Gvina.

U godinu dana učetverostručili prihode

Tvrtka je u svojoj prvoj godini poslovanja, 2024., ostvarila 32.890 eura prihoda od prodaje i 4.197 eura neto dobiti, pokazuju podaci iz Gvina. Rezultati za 2025. godinu još nisu objavljeni, no kako je Benčina rekla na Slovenskom startup forumu, njihovi su se prihodi u odnosu na godinu ranije približno učetverostručili, odnosno porasli na oko 130 tisuća eura.

“Ako bismo usporedili ovogodišnji siječanj s prošlogodišnjim, rekla bih da je gotovo deset puta bolji. Dakle, rastemo prilično brzo i nadam se da ćemo s ulaskom na veća europska tržišta tako i nastaviti. To je plan”, rekla je na događanju.

Napad na veća europska tržišta

Želja je prodor na nova europska tržišta, otkrili su ona i investitor na panel-raspravi. Počeli su testirati takozvanu DACH regiju, odnosno njemačko, austrijsko i švicarsko tržište. “Plan je pokazati da istu operaciju, koju smo proveli u Sloveniji i vrlo brzo i u Hrvatskoj, možemo ponoviti i u DACH regiji, odnosno na drugim europskim tržištima”, rekla je.

Kako je objasnila, tvrtka se može vrlo brzo širiti na druga tržišta jer su njihove operacije već sada prilično jednostavne, a dodatno su ih i optimizirali. “Najveći problem su podaci, ali i s tim se zasad uspješno nosimo”, smatra. Podatke, naime, ne dobiješ “na pladnju”, a što ideš sjevernije u Europi, pristup im je teži, rekla je za Forbes Slovenija. “Zanimljivo je da su Slovenija i Hrvatska iznimno otvorene, pa je ovdje bilo lakše započeti. No za mnoge zemlje pronašli smo načine kako predvidjeti gdje će se nalaziti buduća gradilišta”, dodala je.

Dugoročni cilj su i Sjedinjene Američke Države, no one zasad još nisu na njihovu radaru. “Europa i SAD dva su potpuno različita izazova. Europa je mala tvrđava i puno je teže doći do podataka. Ali ako ih dobiješ, onda imaš dobre šanse za uspjeh. U Americi su podaci dostupni, ali se moraš na drugačiji način snaći kako bi bio konkurentan. To znači da moraš više ulagati kako bi podatke odgovarajuće obogatio i bio bolji od konkurencije”, pojasnila je za Forbes Slovenija.

Uskoro po svježi kapital

Za ulazak na nova tržišta uskoro će prikupljati svježi kapital. U proljeće planiraju novu seed rundu financiranja, u kojoj žele prikupiti barem deset puta veći iznos od onoga koji su dobili od Silicon Gardensa. Koliki je točno ciljani iznos, zasad ne žele otkriti jer je prezentacija još u pripremi, objašnjava sugovornica.

Prikupljeni novac namjeravaju uložiti u procese prikupljanja i obogaćivanja podataka kako bi si olakšali širenje. “Mi dobijemo naznake gdje će projekti biti, a zatim te podatke moramo dodatno obogatiti. Za to nam treba poprilično kapitala”, objašnjava. “Mislim da ćemo se za svaku sljedeću investiciju morati znatno više potruditi, jer će se raditi o većim iznosima novca”, rekla je Benčina za Forbes Slovenija.

Kaja Stepančič, novinarka Forbesa Slovenija