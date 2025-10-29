Slovnaft optužuje Janaf za smanjenje isporuka nafte

Slovačka rafinerija Slovnaft objavila je da joj je hrvatski operater naftovoda JANAF naglo smanjio isporuke, čime je ugrozio nastojanja srednjoeuropskih zemalja da povećaju uvoz nafte iz izvora izvan Rusije.

Kompanija, koja je dio mađarske MOL Grupe, objavila je da je ostala bez oko 90 tisuća tona nafte iz Saudijske Arabije koje joj je Janaf prema ugovoru trebao dostaviti u listopadu i studenom, navodi Reuters.

Slovnaft je tu odluku opisao kao kršenje ugovornih obveza, upozorivši Janaf da ozbiljno ugrožava isporuke nafte iz izvora izvan Rusije u Srednju Europu.

Janaf je negirao tvrdnje Slovnafta, navodeći da ne krši ugovorne obveze.

Slovnaft uglavnom prerađuje rusku naftu, a dobio je izuzeće od sankcija Europske unije, zbog čega smije i izvoziti proizvode dobivene od ruskih isporuka.

Uprava Slovnafta namjeravala je polovinu isporuka u listopadu i studenom dobavljati izvan Rusije, no to sada možda neće uspjeti ostvariti. Kompanija je objavila da traži zamjenske isporuke, ali logistička ograničenja i ograničenja skladištenja mogla bi odgoditi preradu.

Problem isporuka

Oko 90 tisuća tona nafte iz Saudijske Arabije bez koje je Slovnaft navodno ostao bilo je potrebno Janafu za ispunjavanje drugih obveza.

“Iz Janafa su nam rekli da im je potrebna ta tehnološka količina budući da su obustavili isporuke srpskom NIS‑u nakon što je američka vlada toj kompaniji uvela sankcije”, izjavio je glasnogovornik Slovnafta Anton Molnar.

Početkom mjeseca Janaf je objavio da je nakon sankcija iz svog sustava isporučio NIS‑u, koji je u djelomičnom ruskom vlasništvu, svu naftu koja mu je pripadala.

Ta količina nafte ne može se brzo nadoknaditi, što utječe na Slovnaftov plan prerade nafte, izjavio je Molnar.

“Ozbiljno ugrožavaju opskrbu središnje Europe naftom iz izvora izvan Rusije”, kazao je, dodavši da Slovnaft smatra da Janaf krši ugovorne obveze, o čemu je obavijestio i tu hrvatsku kompaniju.

“Lažna i neosnovana optužba”

Na Reutersov upit uprava Janafa izjavila je da se transport nafte obavlja prema transportnom rasporedu te potpuno u skladu s ugovorom Janafa sa Slovnaftom.

“Odlučno odbacujemo navode Slovnafta (…) o kršenju ugovornih odredbi kao lažne i neosnovane”, stoji u izjavi Janafa.

Hrvatska kompanija pozvala je MOL da poveća korištenje kapaciteta naftovoda.

“MOL Grupa trenutno naftovod upotrebljava u daleko manjem kapacitetu od ugovorenog i od uobičajenih poslovnih praksi u sektoru naftovodnog transporta”, stoji u izjavi Janafa.

Jadranski naftovod ključna je ruta alternativnih isporuka za Mađarsku i Slovačku, koje se godinama oslanjaju ponajviše na rusku naftu dostavljenu putem naftovoda Družba.

Mađarski i slovački dužnosnici izrazili su zabrinutost o kapacitetu Janafa i troškovima dostave putem tog naftovoda.

U okviru postojećeg ugovora ove godine Janaf treba isporučiti 2,1 milijun tona nafte MOL‑ovim rafinerijama u Mađarskoj i Sloveniji.

Slovnaft je u 2024. preradio ukupno 4,8 milijuna tona nafte, od čega su 662 tisuće tona dobavljene iz alternativnih izvora, odnosno nisu isporučene iz Rusije.

Slovačka i Mađarska, koje se ne slažu s ostatkom Europske unije oko pristupa ratu u Ukrajini, sada se suočavaju i s problemima zbog američkih sankcija ruskim kompanijama Lukoilu i Rosneftu.

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je prošli tjedan da Mađarska nastoji pronaći način za zaobilaženje tih sankcija, dodavši i da bi se sljedeći tjedan trebao sastati s predsjednikom Donaldom Trumpom kako bi razgovarali o sankcijama.