Šokantni remi Konga protiv Portugala donio kladitelju na Polymarketu milijun dolara

Internetski sportski kladitelj koji je uložio 300.000 dolara na to da Portugal neće pobijediti Demokratsku Republiku Kongo u utakmici Svjetskog prvenstva profitirao je gotovo milijun dolara nakon što je afrička reprezentacija u srijedu iznenađujuće izborila remi.

Platforma za predikcijska tržišta Polymarket izvijestila je neposredno prije početka utakmice u Houstonu da je korisnik pod nadimkom “BreakTheBank” uplatio nešto manje od 300.000 dolara na ishod prema kojem Portugal neće pobijediti.

Izgledi za dobitak oklade u tom su trenutku iznosili 23%, no oklada je bila dobitna nakon što je utakmica završila rezultatom 1:1.

Isplata je iznosila 1.249.918,80 dolara, što znači da je ostvarena dobit veća od 957.000 dolara.

Portugal, jedan od glavnih favorita prije početka turnira i peta reprezentacija na FIFA-inoj ljestvici, rano je poveo, no 46. reprezentacija svijeta, Demokratska Republika Kongo, uspjela se vratiti u utakmicu pogotkom Yoanea Wisse neposredno prije poluvremena.

Sportski novinari nastup Konga opisali su kao “iznimno konkurentan”, a istaknuli su i blijedu izvedbu portugalske zvijezde Cristiana Ronalda, koji nije uputio nijedan udarac u okvir gola niti je stvorio ijednu ozbiljnu priliku. Wissin pogodak bio je prvi gol koji je Demokratska Republika Kongo ikada postigla na Svjetskom prvenstvu. Zemlja je prije toga odigrala samo tri utakmice na svjetskim prvenstvima — sve na turniru 1974. godine — te izgubila od Jugoslavije 9:0, Škotske 2:0 i Brazila 3:0.

S druge strane, još jedan kladitelj na Polymarketu izgubio je nešto manje od milijun dolara nakon što je uložio 986.388 dolara na to da će Portugal i Kongo zajedno postići više od 2,5 gola na utakmici. Ta oklada, kojoj je pripisivana 55-postotna vjerojatnost prolaska, donijela bi isplatu od 1,78 milijuna dolara.

Oko 4,4 milijarde dolara. Toliko će se, prema procjeni istraživačke tvrtke Eilers & Krejcik Gaming, kladiti samo u Sjedinjenim Državama na Svjetsko prvenstvo, prvo takvo natjecanje koje se održava u vrijeme kada jasna većina američkog stanovništva ima legalan pristup sportskom klađenju. Dan Singer, voditelj odjela za sport i igre na sreću u konzultantskoj kući McKinsey & Company, izjavio je za New York Times da bi ukupni iznos uplata mogao dosegnuti razinu “osam do deset Super Bowlova”.

Forbes Cristiana Ronalda, jednog od najpoznatijih sportaša na svijetu, rangira kao najplaćenijeg sportaša na globalnoj razini. Procijenili smo u svibnju da je tijekom prethodnih 12 mjeseci zaradio 300 milijuna dolara, a 2020. godine postao je prvi aktivni sportaš u ekipnim sportovima koji je premašio milijardu dolara ukupne zarade tijekom karijere.

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbes (link na originalni članak)