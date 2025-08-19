S&P potvrdio kreditni rejting SAD-a na ‘AA+’, uz stabilne izglede

Rejting agencija S&P Global potvrdila je kreditni rejting SAD-a ‘AA+’ i njegove stabilne izglede, rekavši da će prihodi od carina koje je uveo predsjednik Donald Trump neutralizirati nepovoljne fiskalne posljedice njegova nedavnog zakona o poreznim olakšicama i javnoj potrošnji.

Trump je u srpnju potpisao zakon o velikom paketu poreznih olakšica i smanjenju javne potrošnje.

“Uslijed porasta efektivnih carinskih stopa, očekujemo da će značajni carinski prihodi općenito nadoknaditi slabije fiskalne rezultate koji bi inače mogli biti povezani s nedavno uvedenim fiskalnim zakonodavstvom, koje sadrži i smanjenje i povećanje poreza i potrošnje“, navodi se u priopćenju S&P-a.

Dodaje se kako se trenutačno čini da značajni carinski prihodi imaju potencijal neutralizirati izglede za povećanje deficita povezane s nedavno uvedenim fiskalnim zakonodavstvom.

Premda je SAD u srpnju izvijestio o skoku carinskih prihoda za 21 milijardu dolara zahvaljujući Trumpovim carinama, američki proračunski manjak u tom je mjesecu i dalje rastao, poskočivši za gotovo 20 posto, na 291 milijardu dolara.

Od povratka na vlast u siječnju ove godine, Trump je pokrenuo globalni trgovinski rat valom carina usmjerenih na pojedinačne proizvode i zemlje. Uveo osnovnu carinsku stopu od 10 posto na sav uvoz u Sjedinjene Države, kao i dodatne carine na određene proizvode ili zemlje, podsjeća Reuters.

S&P je objavio da izgledi za američki kreditni rejting ostaju stabilni.

Agencija za dodjelu rejtinga očekuje da će se američka središnja banka, koju Trump nerijetko kritizira zbog toga što nije brzo smanjivala kamatne stope stope, nositi s izazovima snižavanja domaće inflacije i otklanjanja ranjivosti financijskog tržišta.

Prema projekcijama S&P-a, američki proračunski manjak u razdoblju od 2025. do 2028. u prosjeku će iznositi šest posto BDP-a i biti niži u odnosu na 7,5 posto u 2024. i prosječnih 9,8 posto BDP-a u razdoblju od 2020. do 2023.

Rejting agencija Moody’s u svibnju je snizila američki kreditni rejting navodeći kao razlog sve veći dug najvećeg svjetskog gospodarstva.