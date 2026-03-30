SpaceX IPO: Musk planira ponuditi do 30% dionica malim investitorima

Elon Musk se priprema ponuditi čak 30% dionica u nadolazećoj inicijalnoj javnoj ponudi SpaceX-a malim ulagačima, prema Reutersu. Navodni potez predstavlja značajno odstupanje od uobičajene prakse Wall Streeta.

Prema izvoru upoznatom s temom kojeg je citirao Reuters, Musk želi usmjeriti barem tri puta veći dio tipične maloprodajne ponude u IPO-u, koji je inače ograničen na između 5% i 10% ukupnog kapitala, prema običnim ulagačima.

Cilj je potaknuti dugoročnije vlasništvo, a ne brze institucionalne rasprodaje koje se ponekad viđaju nakon snažnog otvaranja.

Navodno je Bret Johnsen, glavni financijski direktor SpaceX-a, već podijelio prijedlog s investicijskim bankama.

U siječnju su se spominjale četiri vodeće tvrtke s Wall Streeta – Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase i Morgan Stanley.

Međutim, Reuters sada navodi da je Musk osobno odabrao Bank of America za nadzor domaće maloprodajne distribucije, koncentrirajući se na klijente s visokom neto vrijednošću i obiteljske urede u SAD-u.

Očekuje se da će Morgan Stanley upravljati manjim maloprodajnim narudžbama putem svoje usluge E*Trade, UBS će ciljati međunarodne kupce s visokom neto vrijednošću i obiteljske urede, dok će Citi navodno koordinirati širu inozemnu maloprodaju i institucionalnu prodaju u partnerstvu s bankama koje pokrivaju specifična tržišta u Kanadi, Europi i Aziji.

U veljači je tvrtka preuzela xAI, još jednu Muskovu tvrtku, u transakciji dionicama koja je procijenila SpaceX na 1 bilijun dolara (842 milijarde eura), a xAI na 250 milijardi dolara (210 milijardi eura), stvarajući entitet s vrijednošću od 1,25 bilijuna dolara (1,05 bilijuna eura).

Ovo spajanje učinilo je SpaceX najvećom privatnom tvrtkom prema vrijednosti u povijesti, a očekuje se da će ući na javna tržišta 2026. godine.

IPO bi također mogao pretvoriti Elona Muska u prvog bilijunaša u povijesti.

“Zanimljiv test tržišnog raspoloženja”

IPO SpaceX-a se smatra ključnim testom raspoloženja na tržištu umjetne inteligencije i tehnologije.

Prema riječima Russa Moulda, direktora investicija tvrtke AJ Bell, financijska tržišta počela su preispitivati ​​je li se u sektoru stvorio balon prije nego što se pozornost preusmjerila na nešto drugo, navodeći visoke procjene i velike planove potrošnje.

“Pretpostavljeni izlazak SpaceX-a na burzu stoga bi trebao biti zanimljiv test tržišnog raspoloženja“, napisao je u bilješci tvrtke u četvrtak.

Mould je primijetio da cijene dionica “Veličanstvene sedmorke” i drugih divova umjetne inteligencije poput Oraclea zaostaju za S&P 500, a indeks zaostaje i za drugim globalnim indeksima, dodajući da će se divovi nadati snažnom učinku od posla sa SpaceX-om.

Mould je također istaknuo izvješća koja sugeriraju da bi tvrtka mogla prodati dionice u vrijednosti od 75 milijardi dolara (65 milijardi eura) kako bi postigla tržišnu kapitalizaciju od 1,5 bilijuna dolara, što bi je odmah lansiralo među deset vodećih javnih tvrtki na svijetu, odmah ispred Tesle.

Dan Coatsworth, voditelj tržišta u AJ Bellu rekao je kako investitori nestrpljivo broje dane do “vjerojatnog datuma polijetanja SpaceX-ove inicijalne javne ponude.”

Dodao je da bi potražnja mogla biti ogromna s obzirom na Muskovu bazu obožavatelja te da su očekivanja da će dionice ostvariti dobitke u stilu Nvidije “vrtoglavo visoka”.