Španjolska najavljuje 753 milijuna eura za novu tvornicu čipova

Španjolska vlada uložit će 753 milijuna eura u novu tvornicu mikročipova u vlasništvu američkog Diamond Foundryja u Extremaduri, izjavila je glasnogovornica vlade Pilar Alegria.

Tvornica u gradu Trujillu proizvodit će izrezane pločice od sintetičkih dijamantnih poluvodiča, koji bi trebali doskočiti problemu pregrijavanja čipova.

Istraživači već dugo traže sintetički ‘sveti gral’ dijamantnih poluvodiča, uz tek ograničen uspjeh u komercijalnoj primjeni zbog velikih troškova i prepreka u proizvodnji.

Dijamanti znatno bolje provode toplinu od silicija, standardnog materijala koji se koristi u većini poluvodiča, i raspršuju je puno brže s baze čipa.

Pogon u Trujillu trebao bi biti prvi veliki proizvođač dijamantnog supstrata u Europi, materijala nalik tankoj pločici na koju se slažu poluvodički materijali i vodiči od metala i sklapaju u elektroničke uređaje.

Američki Diamond Foundry planira u pogon u Extremaduri uložiti gotovo 1,6 milijardi eura do 2029., prema izvješću lista CincoDias.

Vlada bi pak preko državnog fonda za ulaganja u tehnologiju SETT-a trebala uložiti još 753 milijuna eura, potvrdila je u utorak glasnogovornica navode lista.

Ulaganja bi trebala otvoriti više od 2100 radnih mjesta, od kojih oko 500 izravno u tvornici, piše Cinco Dias.

Niti Diamond Foundry niti SETT nisu odmah odgovorili na upit Reutersa da komentiraju najavljenu potporu vlade u Madridu.