Španjolska pod istragom Europske komisije, sankcionirala je niskotarifne aviokompanije. Ovo je razlog

Europska komisija odlučila je pokrenuti postupak za utvrđivanje povrede prava protiv Španjolske zbog sankcija koje je uvela protiv pet niskotarifnih avioprijevoznika.

Španjolske vlasti kaznile su avioprijevoznike nakon njihove odluke o nametanju dodatnih naknada putnicima za dodatnu ručnu prtljagu.

Bruxelles tvrdi da, iako je Sud Europske unije presudio da prtljaga u načelu mora biti besplatna, to jamstvo mora sadržavati ​​razumne zahtjeve u vezi s težinom, dimenzijama i sigurnošću prtljage.

Španjolska sada ima dva mjeseca da odgovori Komisiji i pruži odgovarajuće opravdanje za svoju odluku.

Postupak je snažno pogodio jednu od vodećih političkih inicijativa španjolskog ministra za socijalna prava i zaštitu potrošača Pabla Bustinduya, kojeg je žestoko napao izvršni direktor Ryanaira Michael O’Leary, prenosi Euronews.

“Ovo šteti europskim potrošačima i više me ne morate slušati: Komisija je potvrdila da su te mjere nezakonite“, rekao je O’Leary na konferenciji za novinare u srijedu.

Bustinduy je rekao da je žalosno što je Komisija odlučila otvoreno se pozicionirati kao odvjetnik obrane multinacionalnih kompanija.

Ministar tvrdi da argumenti Apostolosa Tzitzikostasa, europskog povjerenika za turizam, idu u prilog niskotarifnim avioprijevoznicima, bez uzimanja u obzir raznih doprinosa udruga potrošača ili španjolske vlade.

“Znamo da je riječ o okruženju u kojem su u pitanju veliki interesi“, rekao je madridski političar.

Njegovo ministarstvo uvjerava da nedavno otvoreni slučaj ne utječe na sankcije protiv pet već kažnjenih zrakoplovnih kompanija, na koje se trenutno ulažu žalbe na Visokom sudu u Madridu i na Nacionalnom žalbenom sudu.

Zašto je Španjolska kaznila niskotarifne aviokompanije?

Vlada je prije 11 mjeseci kaznila pet niskotarifnih avioprijevoznika zbog onoga što je smatrala nezakonitim naplaćivanjem dodatnih naknada putnicima, među ostalim nepravilnostima.

Kaznili su naplaćivanje doplate za ručnu prtljagu u kabini, naknade za rezervaciju susjednih sjedala za maloljetnike, uzdržavane osobe i njihove pratitelje, nemogućnost plaćanja gotovinom te nametanje nesrazmjernih naknada putnicima za fizički ispis ukrcajnih karata.

Služba za zaštitu potrošača također kritizira nedostatak jasnoće u cijenama objavljenim u ponudama na njihovim web stranicama.

Ryanair je primio najveću kaznu, 107.775.777 eura, što predstavlja 60 posto ukupnog iznosa. Slijede ga Vueling s 39.264.412 eura i EasyJet s 29.094.441 eura.

Dvije druge zrakoplovne tvrtke također su kažnjene, iako s puno manjim iznosima: Norwegian s 1.610.001 eura i Volotea s 1.189.000 eura.

Udruženje Airlines for Europe (A4E) također je potvrdilo da su njegove članice zrakoplovnih kompanija počele primjenjivati ​​nova pravila.

“Sve zrakoplovne tvrtke A4E uvest će zajamčene dimenzije i uspostaviti ih do kraja ljetne sezone 2025. Prijevoznici će i dalje dopuštati veće osobne predmete, kao što je to već slučaj s mnogim aviokompanijama A4E”, navodi se u priopćenju udruženja.

Za većinu prijevoznika to i dalje znači da će zadržati trenutne dimenzije kabinske prtljage. British Airways, Jet2 i easyJet imaju dopuštene dimenzije koje već premašuju nove zajamčene dimenzije.