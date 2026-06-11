Srbija i MOL se dogovorili, MOL-ovu kupnju ruskog udjela u NIS-u treba odobriti OFAC

Srbija je uspješno zatvorila sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om i postigla kompromis o dioničarskom ugovoru za Naftnu industriju Srbije (NIS), koji treba odobriti administracija SAD-a, objavila je u srijedu navečer srbijanska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Kompromis je postignut pet dana prije isteka roka koji je američka američka administracija odredila za dogovor mađarskog MOL-a i ruskog Gaspromnjefta o kupoprodaji većinskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), kao dijelu ruskog energetskog sektora koji je od početka 2025. pod američkim sankcijama.

Ukoliko MOL i Gaspromnjeft do 16. lipnja usuglase prodaju 56,15 posto ruskog udjela u NIS-u, a tu akviziciju odobri Ured za kontrolu inozemne imovine (OFAC) američkog ministarstva financija, dogovoreno je da će Srbija povećati svoj sadašnji udio za pet posto i trajno osigurati rad rafinerije.

Srbijanska vlada posjeduje 29,9 posto NIS-a, a ostatak pripada malim dioničarima i zaposlenicima.

Ministrica Dubravka Đedović Handanović je na svom Instagramu navela da dogovor s MOL-om omogućuje “dodatna prava u pitanju donošenja ili blokiranja važnih odluka” za Srbiju.

Mađarska kompanija se obvezala da će Rafinerija NIS-a u Pančevu nastaviti raditi kao i do sada, “sa najmanje istim prosječnim godišnjim kapacitetima kao u posljednje četiri godine prije uvođenja američkih sankcija, kada je NIS odlično poslovao”, navela je Đedović Handanović.

Po njezinom objašnjenju, upravo takav rad Rafinerije neophodan je da zadovolji srpsko tržište naftnih derivata, što je “bilo jedno od ključnih pitanja za srpsku stranu”.

Kompromis s MOL-om predviđa i da će srpski članovi u Odboru direktora NIS-a imati “generalno veće ovlasti nego dosad u donošenju, ali i blokiranju eventualno nepovoljnih odluka za Srbiju”.

Srbija takav utjecaj nije imala od 2008. godine, kada je NIS privatiziran, dodala je.

Ministrica je najavila da će se dodatno raditi “na pronalaženju dugoročnog rješenja za NIS”, jer za “uvođenje američkih sankcija ništa nisu krivi ni država Srbija, ni njena vlada, ni njeni građani”.

U iščekivanju krajnjeg roka za dogovor o promjeni vlasničke strukture, NIS je srijedu uputio američkoj administraciji novi zahtjev za posebnu licencu kako bi mogao nastaviti rad i poslije 16. lipnja, do kad vrijedi prethodna licenca, izdana u travnju.

Prema dosadašnjoj praksi, licenca bi paralelno omogućila i Jadranskom naftovodu (JANAF) da nastavi opskrbu rafinerije NIS-a sirovom naftom, koja svojom proizvodnjom osigurava oko 95 posto potreba srpskog tržišta naftnih derivata.