Stabilan rast cijene rada u EU u drugom kvartalu; posustajanje u Hrvatskoj

Nominalni troškovi rada po satu u europskom gospodarstvu u drugom su kvartalu porasli približno istom dinamikom kao i početkom godine dok je u Hrvatskoj njihov rast zamjetno usporio, pokazali su podaci Eurostata.

Nominalni troškovi rada po satu u eurozoni porasli su u razdoblju od travnja do lipnja za 3,6 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, nakon 3,4-postotnog rasta u prva tri ovogodišnja mjeseca.

Na razini EU-a ukupna nominalna cijena rada po satu, koja uključuje troškove plaća i socijalnih i drugih doprinosa, uvećana je za 4,0 posto, nakon 4,1-postotnog rasta na početku godine.

Trošak plaća u eurozoni bio je u drugom kvartalu na godišnjoj razini viši za 3,7 posto, dok su troškovi doprinosa porasli za 3,4 posto.

Na razini Unije troškovi plaća uvećani su za 4,1 posto, a troškovi doprinosa za 3,8 posto, utvrdio je Eurostat.

Najviše su na oba područja i u drugom kvartalu porasli ukupni troškovi rada po satu u građevinarstvu, i to za 4,7 posto u eurozoni i za 4,8 posto u EU.

Slijede uslužne djelatnosti s rastom troškova rada za 4,3 posto u eurozoni i za 4,6 posto u EU. Najblaži rast ponovno je zabilježen u industriji, i to od 3,3 posto u eurozoni i od 3,9 posto u EU.

Hrvatska uz Litvu i Poljsku

Daleko najveći rast nominalnih troškova rada po satu zabilježen je u drugom tromjesečju u Bugarskoj, od 13,2 posto, navodi se u Eurostatovu izvješću.

Slijedi Mađarska s ukupnim rastom troškova rada za 10,9 posto.

U skupini ‘dvoznamenkastih’ još su Rumunjska i Estonija gdje su uvećani za 10,4 odnosno za 10,3 posto.

U Hrvatskoj su nominalni troškovi rada po satu u razdoblju od travnja do lipnja porasli za 9,2 posto. U prvom tromjesečju bili su porasli za 13,5 posto. Nominalni troškovi plaća po satu bili su u razdoblju od travnja do lipnja veći za devet posto nego u istom prošlogodišnjem razdoblju, a nominalni troškovi doprinosa za 10,8 posto.

Najbliže su Hrvatskoj Litva i Poljska s rastom ukupnih troškova rada za 9,4 odnosno za 9,5 posto.

Daleko su najblaže u drugom kvartalu porasli nominalni troškovi rada u Francuskoj, za 1,4 posto. Slijedi Malta gdje su uvećani za 1,8 posto, pokazuju Eurostatovi podaci.