Stabilizacija japanskog izvoza u kolovozu

Japanski izvoz pokazao je u kolovozu znakove stabilizacije budući da su smanjene isporuke u SAD nadoknadili bolji rezultati u Europskoj uniji i u Aziji, pokazali su u srijedu službeni podaci.

Vrijednost ukupnog japanskog izvoza zadržala se u kolovozu, više-manje, na razini istog prošlogodišnjeg mjeseca, izračunalo je ministarstvo financija.

U srpnju bila je manja za 2,6 posto.

Najviše je umanjen japanski izvoz u Sjedinjene Američke Države, uz vrijednost isporuka manju za 13,8 posto nego u kolovozu prošle godine, ponajprije zbog 28,4-pada vrijednosti isporučenih automobila. Još veći pad zabilježen je u kategoriji opreme za proizvodnju čipova, za čak 28,4 posto.

Obujam isporuka japanskih proizvoda na američko tržište smanjen je pak za 12,0 posto, nakon 2,3-postotnog pada u prethodnom mjesecu.

Japanski trgovinski višak u robnoj razmjeni s SAD-om prepolovljen je tako u kolovozu na 324 milijarde jena (2,21 milijardu dolara), kliznuvši na najnižu razinu od siječnja 2023.

Blago je smanjen i japanski izvoz u Kinu, za 0,5 posto u odnosu na prošlogodišnji kolovoz. Isporuke u ostale azijske zemlje u cjelini uvećan je pak za 1,7 posto.

Izvoz u EU porastao je je pak za 5,5 posto, uz 10,8-postotni skok isporuka u Njemačku i 9,8-posto veću vrijednost pošiljki otpremljenih u Španjolsku.

Snažno je porastao i izvoz u Rusiju, za 11,8 posto, pokazuju podaci.

Vrijednost ukupnog japanskog uvoza pala je pak u kolovozu za 5,2 na godišnjoj razini, odražavajući niže cijene nafte.

Japan je tako u kolovozu zabilježio trgovinski manjak od 242,5 milijardi jena (1,66 milijardi dolara), manji za 65,9 posto nego u istom prošlogodišnjem mjesecu.

Krajem srpnja Washington i Tokio postigli su dogovor o osnovnoj carini od 15 posto na izvoz japanske robe na američko tržište. SAD je bio zaprijetio da će na većinu japanske robe naplaćivati carinu od 25 posto, uz 27,5-postotni namet na uvoz automobila.

Japanske kompanije pak i dalje značajno ulažu u pogone i opremu, prema rastu ulaganja za 7,6 posto na godišnjoj razini u razdoblju od travnja do lipnja, pokazali su službeni podaci objavljeni u rujnu.

Najviše su povećale potrošnju kompanije u automobilskom sektoru, za čak 43,4 posto, ulažući prije svega u proizvodnju električnih vozila, usprkos padu operativne dobiti u tom razdoblju za 30,7 posto, napominje Reuters.