Stagnacija cijene nafte na svjetskim tržištima ispod 65 dolara

Cijene nafte u utorak su stagnirale, uslijed neizvjesnosti oko američko-iranskih pregovora o nuklearnom programu Irana te rusko-ukrajinskih mirovnih pregovora, dok je blago negativni utjecaj na cijene imalo je usporavanje rasta kineske industrijske proizvodnje i maloprodaje.

Na londonskom se tržištu barelom sirove nafte u utorak trgovalo po 7 centi nižoj cijeni, od 64,75 dolara. Na američkom tržištu barel sirove nafte stajao je 62,1 dolar ili pet centi niže nego dan ranije.

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei izrazio je sumnju u to da će pregovori sa SAD-om dovesti do sporazuma o nuklearnom programu, dok Teheran trenutno razmatra prijedlog za odražavane petog kruga pregovora. Sporazum između dviju zemalja omogućio bi Iranu povećanje izvoza nafte za 300.000 barela, na 400.000 barela dnevno u slučaju da se sankcije ublaže, kazao je analitičar StoneX-a Alex Hodes.

Rast cijena nafte bio je ograničen i zbog toga što je američki predsjednik Donald Trump signalizirao da nije spreman pridružiti se Europi s novim sankcijama kojima bi se izvršio pritisak na Moskvu.

“Trenutni završetak rata između Rusije i Ukrajine čini se malo vjerojatnim. Dakle, iako bi to moglo dovesti do većih količina ruske nafte na tržištu, to je neizvjesno budući da je Rusija još uvijek vezana obvezama za OPEC+”, rekao je analitičar Bjarne Schieldrop.

Pritisak na cijene nafte, pak, stvorili su podaci koji pokazuju usporavanje rasta industrijske proizvodnje i maloprodaje u Kini, pa analitičari očekuju usporavanje potražnje za gorivom u tom najvećem svjetskom uvozniku nafte.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel košarice nafte njezinih članica u ponedjeljak poskupio 57 centi, na 64,65 dolara.