Stanovnici ovog grada podnose tužbu protiv vlasti zbog masovnog turizma. Za ovu godinu predviđa se 26 milijuna noćenja

Unatoč brojnim mjerama za smanjenje broja turista, broj noćenja porastao je za tri posto u 2024. godini.

Stanovnici Amsterdama tuže gradsku vlast kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo problemom pretjeranog turizma u gradu.

Mještani su pokrenuli pravne mjere protiv vijeća, koje, kako tvrde, ne čini dovoljno kako bi suzbili neodrživi broj posjetitelja. Nizozemski grad godinama je pod utjecajem masovnog turizma, a vijeće se obvezalo na suzbijanje toga, prenosi Euronews.

Iako su pokrenute brojne kampanje kako bi se smanjila upotreba droga i prostitucije po kojima je grad poznat, grupa stanovnika Amsterdama podnijela je tužbu u ponedjeljak kako bi se osudilo neučinkovito upravljanje turizmom.

Građanska inicijativa “Amsterdam ima izbor” prikupila je 50.000 eura od lokalnog stanovništva, a podržava je još 12 organizacija stanovnika.

Vijeće je 2021. godine donijelo uredbu kojom je broj turističkih noćenja u gradu ograničen na 20 milijuna godišnje. Unatoč tome, prošle godine bilo je 22,9 milijuna noćenja, a brojka će vjerojatno biti još veća za 2025. godinu.

“Noćenja već tri godine premašuju dogovorenih 20 milijuna, a općina nije poduzela učinkovite mjere“, rekao je Jasper van Dijk, jedan od stanovnika koji je podnio tužbu.

Mjere protiv masovnog turizma

Gradsko vijeće već je uvelo mjere za smanjenje masovnog turizma. Turistička pristojba je povećana, a broj riječnih i morskih krstarenja koja svake godine ulaze u grad trebao bi se prepoloviti. Također je uveden moratorij na izgradnju novih hotela.

No unatoč tim naporima, turizam i dalje raste, iako sporije nego prethodnih godina. Broj noćenja u 2024. godini porastao je za tri posto u odnosu na prethodnu godinu.

Za ovu godinu predviđa se između 23 i 26 milijuna noćenja.

Povećana turistička pristojba

Amsterdam je već povećao turističku pristojbu na 12,5 posto, što je čini najvišom u Europi, ali stanovnici koji stoje iza tužbe kažu da je tu brojku potrebno dodatno povećati.

“Amsterdam bi mogao iskoristiti značajne dodatne prihode od povećane turističke pristojbe za kupnju nekretnina kako bi se riješio nedostatak stambenog prostora ili kako bi se grad riješio uličnog smeća koje je dijelom uzrokovano masovnim turizmom“, rekao je Van Dijk.

“Ako općina provede ovo značajno povećanje turističke pristojbe, ostvarit će više prihoda od ukupnih troškova svih planova iz prethodnih koalicijskih sporazuma iz Amsterdama.“

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se