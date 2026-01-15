Sting bivšim kolegama iz benda The Police isplatio 700.000 eura, oni traže devet milijuna eura

Nakon priznanja o podplaćenim tantijemima, pravna bitka između bivših članova The Policea se nastavlja. U središtu spora su prihodi od streaminga i digitalnih platformi.

Britanski glazbenik Sting svojim bivšim kolegama iz benda The Police platio je više od pola milijuna funti nakon što je priznao da su im tantijemi bili nedovoljno isplaćivani, pokazuju sudski dokumenti.

U podnesku Visokom sudu u Londonu, odvjetnici glazbenika naveli su da su Andy Summers i Stewart Copeland primili isplatu od “više od 690.000 eura”, nakon što su prošle godine pokrenuli sudski postupak, piše BBC.

Dvojac je u rujnu tužio Stinga i njegovu izdavačku kuću, tvrdeći da im duguje između dva i devet milijuna eura tantijema za hitove poput Roxanne i Every Breath You Take. Na ročištu u srijedu njihovi su odvjetnici rekli da bi potraživanje moglo narasti na više od osam milijuna funti.

Postojao je usmeni dogovor

Sting osporava da imaju pravo na dio njegovih prihoda od streaminga i digitalnih preuzimanja. Njegovi bivši kolege nisu dobili autorske kredite za većinu hitova grupe The Police, no tvrde da je bend 1977. sklopio “usmeni dogovor” o dijeljenju prihoda, koji je kasnije formaliziran pisanim ugovorima.

Tim je dogovorom priznato da je, iako je Sting bio glavni autor, preostala dvojica ponekad davala ključne doprinose – poput Summersove gitarske dionice u pjesmi Every Breath You Take.

Zbog toga su se trojica članova dogovorila da, kada bilo tko od njih ostvari izdavački prihod od pjesme koju je napisao, određeni postotak tog novca – obično 15 posto – podijeli s preostalom dvojicom, u obliku tzv. naknade za aranžman.

Summers i Copeland tvrde da je Sting dio tih isplata zadržao. Nitko od članova benda nije bio prisutan na sudu na početku dvodnevnog preliminarnog ročišta u srijedu.

Odvjetnici gitarista Summersa i bubnjara Copelanda od suda traže dopuštenje da iznesu nove i dodatne argumente prema kojima im pripada novac od svih digitalnih preuzimanja i prihoda od streaminga, u skladu s ranijim ugovorima iz 1997. i 2016. godine.

Tvrde da bi se formulacije tih ugovora trebale tumačiti u svjetlu promjena u glazbenoj industriji, u kojoj su prihodi od streaminga u velikoj mjeri zamijenili prodaju vinila, CD-a i kazeta.

“Povijesno potplaćivanje”

U sudskim dokumentima priznali su nedavnu isplatu Stinga i njegove izdavačke kuće, navodeći iznos od 748.000 eura, ali su istaknuli da na “povijesno potplaćivanje” nisu obračunate kamate.

Govoreći pred sudom u srijedu, odvjetnici glazbenika rekli su da ukupna vrijednost njihova potraživanja iznosi “ne manje od devet milijuna eura” te da će biti “znatno veća” ako se dopusti izmijenjeni zahtjev.

S druge strane, Stingovi odvjetnici tvrde da on nije dužan isplaćivati tantijeme bivšim kolegama kada se glazba The Policea reproducira na streaming servisima poput Spotifyja, jer se to smatra “javnim izvođenjem”, a ne prodajom. Osim toga, navode da Summers i Copeland nemaju pravo na tantijeme od streaminga i digitalne prodaje jer njihov ugovor iz 2016. dopušta isplate tantijema isključivo iz prihoda “od proizvodnje nosača zvuka”

Ročište pred sucem Brightom trebalo bi završiti u četvrtak, a suđenje se očekuje kasnije.