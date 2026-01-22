Što će oblikovati budućnost globalnog gospodarstva? Nafta ili rijetki zemni metali

Nafta je oblikovala prošlo stoljeće, ali rijetki zemni metali mogli bi oblikovati sljedeće. Kako se gospodarstva sve više elektrificiraju, a umjetna inteligencija širi, kontrola nad kritičnim materijalima postaje novi izvor globalne moći.

Većim dijelom prošlog stoljeća nafta je bila okosnica globalnog gospodarstva.

Pokretala je tvornice, promet i trgovinu te je pomogla u određivanju koje su se zemlje obogatile, a koje su ostale ovisne. Kontrola nad tokovima sirove nafte često se pretvarala u utjecaj na inflaciju, industrijsku proizvodnju i, u kritičnim trenucima, ishod ratova.

Taj utjecaj nije nestao. Cijene nafte i dalje imaju moć poremetiti gospodarstva. Iznenadni porast može brzo utjecati na inflaciju, zakomplicirati odluke središnje banke i izvršiti pritisak na javne financije. Za vlade, energetska sigurnost ostaje stalna briga, posebno kada rastu geopolitičke napetosti, prenosi Euronews.

Ipak, temelji globalne moći se mijenjaju. Kako se gospodarstva elektrificiraju, a digitalne tehnologije šire kroz svaki sloj proizvodnje, u središte pozornosti dolazi drugačija vrsta resursa.

“Bliski istok ima naftu. Kina ima rijetke zemne metale“, rekao je kineski državnik Deng Xiaoping 1980-ih, u vrijeme kada je nafta definirala globalnu silu. Desetljećima kasnije, ta se primjedba čini zapanjujuće vizionarskom.

Od crnog zlata do strateških metala

Uloga nafte u globalnom gospodarstvu ni izdaleka nije završena. Svjetska potrošnja i dalje je iznad 100 milijuna barela dnevno, a većina prognoza sugerira da će potražnja ostati snažna i u 2030-ima, čak i dok energetska tranzicija napreduje neravnomjerno.

Tržišta nafte izgrađena su za opseg i fleksibilnost. Sirova nafta može se prevoziti preko oceana i skladištiti.

Kada je opskrba poremećena, sustav se obično može prilagoditi, ponekad bolno, ali često brzo.

Rijetki zemni metali zauzimaju radikalno drugačiji položaj. Ne spaljuju se za energiju niti se njima trguje u ogromnim dnevnim količinama.

Umjesto toga, duboko su ugrađeni u tehnologije koje podupiru elektrifikaciju, automatizaciju i digitalnu infrastrukturu.

Trajni magneti izrađeni od rijetkih zemnih metala ključne su komponente u motorima električnih vozila, vjetroturbinama, robotici, zrakoplovnim sustavima i naprednoj vojnoj opremi. Također su sve važniji za podatkovne centre i infrastrukturu povezanu s umjetnom inteligencijom.

Na konferenciji o rudnicima, magnetima i motorima rijetkih zemalja (REMM&M) u Torontu u listopadu 2025., analitičar roba Bank of America, Lawson Winder, iznio je nove podatke.

Podaci koje je navela Bank of America sugeriraju da bi globalna potražnja za neodimijskim magnetima, jednim od najkorisnijih vrsta rijetkih zemalja, mogla rasti po složenoj godišnjoj stopi od otprilike 9% do 2035. godine.

Potražnja za robotikom mogla bi porasti za gotovo 29%. U SAD-u su brojke još veće. Predviđa se da će potražnja za magnetima porasti pet puta do 2035., što je otprilike 18% godišnja stopa rasta. Potražnja u Europi mogla bi porasti oko 2,5 puta u istom razdoblju.

Za usporedbu, predviđa se da će se globalna potražnja za naftom usporiti na znatno ispod 1% godišnje u istom razdoblju.

Potražnja znatno nadmašuje ponudu

Iako potražnja za rijetkim zemnim metalima raste, Europa praktički nema domaćih pogona za rudarstvo ili preradu rijetkih zemnih metala. Bank of America očekuje stalnu nedovoljnu ponudu u regiji, s deficitima koji se povećavaju kako potražnja raste s već visoke baze.

Što se tiče kapaciteta prerade, Bank of America procjenjuje da Kina predstavlja otprilike 87% globalnog kapaciteta za pretvaranje iskopanog materijala u odvojene proizvode koje proizvođači mogu koristiti.

Što se tiče neobrađenog materijala, Kina drži oko 49% globalnih rezervi rijetkih zemnih oksida i proizvodi otprilike 69% globalne nerazdvojene proizvodnje.

Zato rijetki zemni metali stvaraju strukturnu ranjivost. Oni su manje roba na tržištu, a više proizvodni sustav: onaj u kojem su opseg, stručnost i integracija važniji od same geologije.

Ograničavajući čimbenici su prerada, rafiniranje i proizvodnja magneta – faze opskrbnog lanca koje su tehnički složene, ekološki zahtjevne i kapitalno intenzivne.

Kineske kontrole izvoza uvedene u travnju 2025. to su eksplicitno istaknule. Za nekoliko izvoza srednjih i teških rijetkih zemnih metala sada su potrebne licence i objave o krajnjoj namjeni.

Utjecaj umjetne inteligencije

Za Jordija Vissera, voditelja istraživanja makro povezanosti u 22V Researchu, rijetki zemni metali dio su šire priče: izgradnje “fizičke umjetne inteligencije“.

“Fizičko širenje umjetne inteligencije stvara akutnu ovisnost o robama gdje Kina dominira globalnim lancima opskrbe“, rekao je u nedavnoj bilješci.

Umjetna inteligencija nije samo softver i podatkovni centri. Uključuje hardver poput robota, senzora, motora, baterija i energetskih sustava.

“Tranzicija zahtijeva zamjemu rijetkih zemnih elemenata za trajne magnete u motorima električnih vozila, litij i napredne materijale za baterije za prijenosne sustave umjetne inteligencije i pohranu energije te prerađene materijale poput rafiniranog grafita i kobalta gdje zapadni kapaciteti jedva postoje“, objašnjava Visser.

Visser naglašava da je ovo problem vremena koliko i strateški. “Čak i dok se SAD i Europa utrkuju u izgradnji infrastrukture umjetne inteligencije, oni i dalje strukturno ovise o kineskim procesorskim kapacitetima“, upozorava Visser. “Ovo je strateška ranjivost koja se ne može riješiti u roku koji tehnologija zahtijeva.“

Unatoč utrci za dekarbonizacijom globalnog gospodarstva, nafta ostaje nezamjenjiva. Njena cijena određuje inflacijska očekivanja i još uvijek oblikuje globalne trgovinske bilance.

No u nadolazećem industrijskom dobu definiranom automatizacijom, elektrifikacijom i umjetnom inteligencijom, rijetki zemni metali sve više određuju što se može graditi i tko to može učiniti.

“To stvara ogromne prilike za proizvođače i ogromne izazove za vlade i krajnje korisnike koji žele osigurati lanac opskrbe“, rekao je Winder.

U ovom svijetu, dominacija manje izgleda kao kontrola nad gorivom, a više kao kontrola nad uskim grlima. Nafta i dalje pokreće sadašnjost, ali rijetki zemni metali sve više odlučuju tko može graditi budućnost.