Što je iranska planina Pickaxe? Trump prijeti da će je bombardirati “vrlo uskoro”

Predsjednik Donald Trump u utorak je obnovio svoje prijetnje usmjerene prema iranskoj planini Pickaxe, priznajući da ne zna je li Iran ondje premjestio centrifuge – samo nekoliko sati nakon što je objavljeno da izraelska obavještajna služba smatra da jest.

Trump je tijekom sastanka s predsjednikom Libanona izjavio novinarima: „Vrlo vjerojatno ćemo uskoro napasti to područje… i to vrlo snažno”, odgovarajući na pitanje o planini Pickaxe, koja se nalazi u blizini iranskog postrojenja za obogaćivanje uranija u Natanzu.

Dodao je da je Iran „možda” ondje pohranio centrifuge koje se koriste za obogaćivanje uranija, ali da Sjedinjene Države „nemaju potvrdu za to”.

Trumpove izjave uslijedile su nakon što je Wall Street Journal objavio da je Izrael SAD-u dostavio obavještajne podatke koji upućuju na to da je Iran premjestio centrifuge na tu lokaciju.

Čak i ako su centrifuge doista premještene, Trump je rekao da „to ne znači ništa osim ako ondje nemaju [nuklearni] materijal”, naglasivši: „Oni ga nemaju.”

Trump je i ranije više puta prijetio planini Pickaxe. Prošlog je tjedna konzervativnom radijskom voditelju Hughu Hewittu rekao da je riječ o „mogućoj meti za jedan lijep, veliki, snažni udar ravno u glavni ulaz”, no dodao je da „ondje ne vide nikakvu aktivnost”.

Što je planina Pickaxe?

Lokacija se nalazi oko 225 kilometara južno od Teherana i manje od tri kilometra od nuklearnog kompleksa Natanz, jednog od triju postrojenja koja su Sjedinjene Države bombardirale u lipnju prošle godine.

Planina služi kao zaštita za podzemni kompleks tunela, pri čemu su na satelitskim snimkama vidljiva dva para ulaza, navodi Institut za znanost i međunarodnu sigurnost u izvješću objavljenom prošlog tjedna.

Prema istom institutu, Iran je tijekom 2025. godine počeo dodatno utvrđivati ulaze te graditi sigurnosni pojas koji obuhvaća cijelu planinu i kompleks Natanz.

Iran je javno objavio da namjerava provoditi nuklearne aktivnosti na lokaciji Pickaxe kao „dio svoje vrlo sustavne namjere da svoje najosjetljivije objekte smjesti pod zemlju”, izjavio je u ožujku za PBS glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grossi. „To nije bila tajna.”

Budući da su objekti na lokaciji Pickaxe zaštićeni planinom, Sjedinjene Države mogle bi ih lakše napasti kopnenim snagama, navodi Institut za znanost i međunarodnu sigurnost, koji također ističe da bi „oružje za duboko prodiranje u tlo ispaljeno iz zraka” moglo učinkovito probiti vrh planine. SAD bi također mogao gađati nadzemne elektroenergetske vodove, ventilacijska okna ili ulaze u tunele.

Trump je u utorak izjavio da SAD „nipošto nije završio” s ratom te dodao da Iran „još nije vidio ništa”. „Bili smo blagi”, rekao je.

Propalo primirje

Iran i Sjedinjene Države vode svakodnevne sukobe već više od tjedan dana nakon što je propalo primirje koje su obje strane dogovorile prošlog mjeseca, iako su obje poručile da su spremne ponovno sjesti za pregovarački stol.

Iran je svoje napade usmjerio na Kuvajt, Bahrein i Jordan, zemlje u kojima se nalaze američke vojne baze.

Istodobno su hutistički pobunjenici u Jemenu, koje podupire Iran, dodatno zakomplicirali sukob ovoga tjedna najavivši blokadu saudijskih brodova te zaprijetivši napadima na plovila koja prolaze južnim ulazom u Crveno more.

Trump je u utorak izjavio da će SAD napasti Hutije ako provedu svoje prijetnje.

Odbacio je tvrdnje da Iran nije zainteresiran za mirovni sporazum. Odgovarajući novinaru koji je iznio takvu ocjenu, Trump je rekao: „Ne znate kakvi se razgovori vode iza kulisa”, ustvrdivši da „oni očajnički žele sastanak. A dok ne budu spremni razgovarati na smislen način, mi nemamo nikakav interes.”

Sara Dorn, novinarka Forbesa (link na originalni članak)