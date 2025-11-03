Što pokazuju prvi rezultati projekta mikrokreditiranja romskih poduzetnika u Europi

Do kraja 2025. godine, Inicijativa za razvoj poduzetništva Roma (REDI) će odobriti preko 1000 kredita, u prosjeku 7000 eura po kreditu, a većina će ići tvrtkama u vlasništvu žena

U Teleormanu, Rumunjska, Aura Drăgușin, majka troje djece, godine provodi tražeći stabilan posao, često uzaludno. Kao članica Europske zajednice Roma, suočavala se s trajnim preprekama za zaposlenje. Umorna od čekanja da joj se otvore neka vrata, odlučila je pokrenuti vlastiti posao: pranje automobila.

Ipak, iako su tradicionalni zajmodavci rutinski odobravali male poslovne pozajmice za velike rumunjske poduzetnike, Aurina je prijava odbijena.

Aurina priča nije jedinstvena. Romima, koji su jedna od zajednica u Europi koja nailazi na najveće prepreke, rutinski se uskraćuje pristup komercijalnim kreditima. Razlozi su različiti: mnogi žive u neformalnim stanovima i ne mogu ponuditi osiguranje; drugima nedostaje kreditna povijest, što ih čini „nevidljivima“ financijskim institucijama. Kao rezultat toga, romski zajmoprimci često se suočavaju i s preprekama sustava i s izravnom etničkom diskriminacijom od strane bankarskog osoblja i kreditnih službenika.

Aura je osjećala da nitko ne vjeruje u nju. To je bilo sve dok se nije umiješala Patria Credit, mikrokreditna ustanova. Za razliku od drugih financijskih institucija, ona je kalkulirala potencijal tamo gdje su drugi vidjeli samo rizik.

S tom podrškom, Aura je ne samo uspjela pokrenuti svoj posao, već ga je i pretvorila u uspješno poduzeće te osigurala financijsku sigurnost svojoj obitelji.

Sorosov fond za ekonomski razvoj (SEDF) je 2022. godine proveo pilot ulaganje u Inicijativu za razvoj poduzetništva Roma (REDI) – što je ustanovi Patria Credit omogućilo da podrži zajmoprimce poput Aure Drăgușin – kako bi odgovorio na pitanje koje je dugo otežavalo pristup kapitalu za poduzeća kojima upravljaju Romi: Hoće li se novac vratiti zajmodavcima?

Tri godine kasnije stigli su rezultati: Stope otplate među romskim poduzetnicima jednake su onima kod uobičajenih zajmoprimaca. Odgovor je odlučno da.

Nalazi ovog skromnog pilot-projekta imaju ogromnu važnost. Romi su najveća transnacionalna manjina u Europi (oko 12 milijuna ljudi, što je po veličini usporedivo sa srednjom europskom zemljom) i jedna od socijalno i ekonomski najisključenijih etničkih zajednica na kontinentu. Lošije stoje od bilo koje druge europske skupine kada su u pitanju mjere blagostanja: obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje, stanovanje, politički angažman – i pristup osnovnim financijskim uslugama.

Slično kao i kod Aure, REDI-jeva podrška omogućila je romskim poduzetnicima poput Anife Redjepi da otvore TIANDE4U, trgovinu organskom kozmetikom u lokalnom trgovačkom centru u Tetovu u Sjevernoj Makedoniji; Slađani Vasić da registrira i formalizira krojački posao u Valjevu u Srbiji; i Senadi Ramadanović da proširi posao brze hrane u Beogradu. Utjecaj ovih prilika promijenio im je život.

Rezultati našeg ulaganja pomogli su u prevladavanju pristranosti i slijepih točaka te njihovu pretvaranju u tržišne prilike. REDI je privukao dodatne investitore, uključujući Razvojnu banku Vijeća Europe (CEB), Europske investicijske fondove (EIF), kao i privatne investitore da se pridruže nastojanjima. Predviđa se da će REDI-jev portfelj kredita do 2026. dosegnuti 15 milijuna eura u šest zemalja.

REDI-jeva priča daje i vrijednu lekciju za investitore s utjecajem.

Prva lekcija: Investicije s utjecajem kao kapital za istraživanje i razvoj

Biti pionir na nepoznatom teritoriju često je nužno za rješavanje tvrdoglavih tržišnih neuspjeha. U naših gotovo 30 godina ulaganja s katalitičkim utjecajem, vidjeli smo to u svim sektorima, od financijske uključenosti i klime do zdravstva i neovisnih medija.

Iako mikrokreditiranje ima važnu povijest kao alat za financijsku uključenost diljem svijeta, nikada nije primijenjeno u kontekstu Roma. Prije pokretanja REDI-ja, Petrica Dulgheru – romski znanstvenik i građanski lideri – pratio je 90 malih poduzeća u vlasništvu Roma u Bugarskoj i Rumunjskoj koja su se prijavila za bankovne kredite. Osamdeset i šest ih je odbijeno. Te masovne odbijanja inspirirale su ga da stvori kreditni instrument posebno za romske poduzetnike. No, brzo je naišao na poznatu začarani krug: investitori su željeli dokaz koncepta, no dokazivanje koncepta zahtijevalo bi ulaganje.

Naš kapital tolerantan na rizik pomogao je prekinuti taj ciklus, osiguravajući sredstva za istraživanje i razvoj kako bi se testiralo tržište i smanjio rizik za druge investitore.

Druga lekcija: Blizina je važna

Podrška lokalnim vođama može biti snažna prednost. Dulgheruove duboke veze s romskom zajednicom omogućile su mu da nijansirano mapira tržišnu dinamiku kako bi oblikovao dizajn inicijative na načine na koje to autsajderi nisu mogli. Na primjer, ubrzo je postalo očito da je kreditni kapital ključno ograničenje, ali ne i jedino. Romskim poduzetnicima bile su potrebne usluge poslovnog mentorstva i romski financijski službenici upoznati s lokalnim uvjetima. REDI je riješio te nedostatke i na strani ponude i na strani potražnje, uz tehničku pomoć financiranu od strane partnerske nevladine organizacije.

Lekcija tri: Stvarni nasuprot percipiranom riziku

Jedna od najmoćnijih uloga koju investicijski utjecaj može imati jest preoblikovanje percepcije rizika. Na primjer, konvencionalni zajmodavci često smatraju zajmoprimce bez dokumentirane kreditne povijesti visokorizičnima i skupim. U nedostatku podataka, investitori s utjecajem mogu osigurati resurse za testiranje jesu li zajmoprimci doista kreditno sposobni i podijeliti rezultate s tržištem. Ako se uspješno isprave percepcije rizika podacima, to bi trebalo pokrenuti protok komercijalnog kapitala.

Do kraja 2025. godine, REDI će odobriti preko 1000 kredita, u prosjeku 7000 eura po kreditu, a većina će ići tvrtkama u vlasništvu žena. Ta ulaganja zauzvrat stvaraju radna mjesta, poboljšavaju životne uvjete i angažiraju mladi i poduzetnički segment stanovništva na kontinentu koji je u demografskom padu.

Još smo uvijek u ranoj fazi ovog putovanja. No, početni ishodi i uvidi daju ohrabrujući nacrt inkluzivnijeg rasta u Europi i širom svijeta.

Autorica Georgia Levenson Keohane, izvršna direktorica Sorosovog Fonda za ekonomski razvoj (SEDF)