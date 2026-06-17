Što znamo o mogućih 300 milijardi dolara za Iran u sklopu mirovnog sporazuma?

Iran bi mogao imati pristup do 300 milijardi dolara sredstava za obnovu ako se bude pridržavao mirovnog sporazuma koji je nedavno sklopio sa SAD-om, prema riječima potpredsjednika JD-a Vancea i više medijskih izvješća, iako su službeni uvjeti sporazuma i dalje oskudni, dok je predsjednik Donald Trump navodno odbacio isplatu kao “lažne vijesti”.

Vance je u ponedjeljak za CBS News rekao da je fond za obnovu od 300 milijardi dolara “vrsta sredstava kojima bi mogli imati pristup, a financirala bi ih Koalicija zaljevskih država, pod uvjetom da ispune svoj dio obveza”.

Trump je u ponedjeljak izjavio da je “priča kako SAD plaća Iranu 300 milijuna dolara lažna vijest koju su plasirali Dumokrati”, dodajući da je Iran “pristao da nikada neće imati nuklearno oružje!”.

Izvješća Reutersa i Bloomberga navode da je fond od 300 milijardi dolara stvaran. Reuters je izvijestio da je “više od polovice tog iznosa već osigurano” te da je “fond osmišljen kako bi objema stranama pružio gospodarski poticaj za sklapanje konačnog sporazuma”.

Reuters je, pozivajući se na izvor upoznat sa sporazumom, u utorak izvijestio da je riječ o “privatnom fondu osmišljenom za poticanje ulaganja u Iran”.

SAD i Iran trebali bi potpisati mirovni sporazum u petak u Švicarskoj.

Što je još poznato o mirovnom sporazumu između SAD-a i Irana?

Čini se da su SAD i Iran i dalje podijeljeni u tumačenju sporazuma, kojim će biti uspostavljeno 60-dnevno razdoblje pregovora. Tijekom tog razdoblja razgovori će se vjerojatno usredotočiti na složenija pitanja, poput iranskog nuklearnog programa.

Uz navodno uspostavljeni fond od 300 milijardi dolara, sporazum potpisan ovog tjedna također će produljiti primirje između SAD-a i Irana te ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, ključnu pomorsku rutu za prijevoz nafte koju su obje zemlje blokirale.

Trump je rat protiv Irana opravdavao tvrdnjom da je zemlja bila blizu razvoja nuklearnog oružja, no predsjednik je u utorak izjavio da iranski obogaćeni uranij “nije osobito vrijedan materijal, ali mislim da ga psihološki želimo dobiti”.

Pitanje nuklearnog oružja

Iran službeno tvrdi da ne nastoji razviti nuklearno oružje, što će gotovo sigurno biti jedna od tema tijekom 60-dnevnog pregovaračkog razdoblja.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da predstojeći mirovni sporazum ne uključuje nova jamstva u vezi s nuklearnim programom njegove zemlje.

Budući da brojni detalji još nisu službeno dogovoreni, Trump se prošlog mjeseca suočio s kritikama saveznika nakon što je izjavio da je sporazum blizu završetka.

Antonio Pequeño IV, novinar Forbes (link na originalni članak)