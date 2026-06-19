Što znamo o tajnom društvu “Dialog” milijardera Petera Thiela – uključujući i to tko su njegovi članovi?

Curenje privatnih informacija navodno povezanih s ultratajnim društvom pod nazivom “Dialog”, koje je osnovao milijarder i suosnivač PayPala Peter Thiel, otkrilo je unutarnje funkcioniranje elitne skupine kojoj pripadaju stotine svjetskih lidera, poslovnih direktora i milijardera.

Dokumenti koje je ovog tjedna pregledao i objavio Wired pokazuju da su Thiel i investitor Auren Hoffman 2006. godine suosnovali Dialog kao privatnu, isključivo pozivnicama dostupnu i “dvostranačku” mrežu utjecajnih ljudi iz tehnologije, politike, akademske zajednice, financija, državne uprave i drugih područja.

Dialog se opisuje kao mjesto za neformalno umrežavanje lidera iz različitih sektora i ideoloških pozadina, a skupina organizira najmanje jedno godišnje okupljanje uživo na luksuznim lokacijama poput hotela Ritz-Carlton Dove Mountain u Arizoni, Ritz-Carltona u Santa Barbari u Kaliforniji te palače San Clemente u Veneciji.

Okupljanja uključuju moderirane rasprave za sudionike, kojima se obećava da ništa izrečeno neće napustiti prostoriju, s naslovima poput “Kupuje li novac sreću?”, “Vratimo nuklearnu energiju”, “Kako se snaći u Trećem svjetskom ratu?” i “Kakav vam je seksualni život?”.

Curenje podataka, koje je prvi otkrio švicarski haktivist maia arson crimew, pokazalo je da su registracijski zapisi bili skriveni unutar javno dostupnog koda loše zaštićene internetske stranice skupine dialog.org. Za svaku osobu Dialog navodi status članstva, sva okupljanja kojima je prisustvovala, biografiju, političku pripadnost, grad stanovanja i privatni pristupni token koji služi kao vjerodajnica za prijavu.

Dialog je opisan kao spoj Bilderberške skupine (zatvorenog okupljanja političke i poslovne elite) i salona Silicijske doline. Registracijski zapisi navodno prikazuju osobe koje su aktivni članovi Dialoga, kao i druge koji su prisustvovali okupljanjima, vodili rasprave ili planiraju prvi put sudjelovati ove godine (događaj je prema pisanju Wireda zakazan za kolovoz u Irskoj).

Popis uključuje dužnosnike aktualne Trumpove administracije, dva američka senatora, šest članova takozvane “PayPal mafije” (bivših osnivača i ranih zaposlenika PayPala iz kasnih 1990-ih i ranih 2000-ih), bivšeg šefa obavještajne službe za Bliski istok, aktualnog veleposlanika u Sjedinjenim Državama, milijardere iz sektora privatnog kapitala, televizijske glumce i autore bestselera.

Među osobama koje je imenovao švicarski haker nalaze se:

General Alexus Grynkewich, vrhovni saveznički zapovjednik NATO-a za Europu

Scott Bessent, američki ministar financija

Dan Driscoll, ministar vojske SAD-a

Hallie Hoffman, vršiteljica dužnosti predstojnice Uprave za borbu protiv droga (DEA)

Senator Ted Cruz (republikanac, Teksas)

Senator Cory Booker (demokrat, New Jersey)

Zastupnik Jim Himes (demokrat, Connecticut)

Wes Moore, guverner Marylanda

Jared Polis, guverner Colorada

Tom Lue, glavni pravni savjetnik i direktor korporativnog upravljanja u Google DeepMindu

Randy Kroszner, bivši guverner američkih Federalnih rezervi

Jonathan Greenblatt, izvršni direktor Anti-Defamation League

Peter Goettler, predsjednik instituta Cato

Ryan Stowers, izvršni direktor Zaklade Charles Koch

Roger Myerson, ekonomist i dobitnik Nobelove nagrade

Jared Kushner, zet predsjednika Donalda Trumpa

Neal Mohan, izvršni direktor YouTubea

Scooter Braun, glazbeni menadžer

Ezra Klein, politički komentator

Souad Mekhennet, novinarka Washington Posta

Joseph Gordon-Levitt, glumac

Sophia Bush, glumica

Rick Warren, evangelički pastor

KOJI SU MILIJARDERI NAVEDENI U CURENJU PODATAKA IZ DIALOGA?

Elon Musk (1,3 bilijuna dolara)

Eric Schmidt (40,1 milijarda dolara)

Peter Thiel (27,8 milijardi dolara)

Henry Kravis (12,2 milijarde dolara)

Marcos Galperin (6,8 milijardi dolara)

Mike Cannon-Brookes (7,7 milijardi dolara)

Scott Cook (4,4 milijarde dolara)

Barry Sternlicht (3,1 milijarda dolara)

Nicolas Berggruen (2,9 milijardi dolara)

John Arnold (2,8 milijardi dolara)

Joe Lonsdale (2,8 milijardi dolara)

Reid Hoffman (2,7 milijardi dolara)

Zasebna internetska stranica dating.dialog.org navodno služi za romantično povezivanje zainteresiranih članova skupine. Prijavni obrazac za sudionike Dialoga pita registrirane korisnike traže li ljubav te obećava pronalaženje “smislenih veza za iznimne ljude”.

Dialog održava gotovo nepostojeću digitalnu prisutnost, a njegovi članovi o njemu rijetko govore javno, no povremeno su se pojavljivali manji uvidi u rad skupine. Prošle godine Axios je izvijestio da su čelnici tražili kampus za Dialog u predgrađu Washingtona. Statističar Andrew Gelman objavio je jednu od Dialogovih pozivnica na svom blogu 2022. godine, uglavnom ismijavajući događaj. Snimke zaslona e-maila pokazale su kotizaciju od 16.846 dolara za događaj u Kaliforniji, koja je bila umanjena za 70 posto nakon što je upotrijebio promotivni kod koji mu je također bio poslan.

Pozivnica za Dialogovo okupljanje 2014. godine u resortu Sundance u Utahu objavljena je među dokumentima povezanim s Jeffreyjem Epsteinom nakon što je fizičarka sa Sveučilišta Harvard Lisa Randall proslijedila svoju pozivnicu Epsteinu uz pitanje: “Vrijedi li ovo?” On je odgovorio: “Sundance je lijep, idi.”

Britanski financijaš Ian Osborne također je proslijedio svoju pozivnicu za događaj iz 2014. Epsteinu uz komentar: “Ista priča. Peter se čak ni ne pojavljuje. Reći ću mu da bi trebali prestati koristiti njegovo ime.”

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbesa (link na originalni članak)