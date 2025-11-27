Suosnivač Lukoila prodao svoj udio u kompaniji

Suosnivač Lukoila, Leonid Fedun, prodao je svoj udio u ruskoj kompaniji vrijedan oko sedam milijardi dolara, čime je okončan njegov 30-godišnji rad, koji je Lukoil pretvorilo u globalnu silu.

Nakon mjeseci izbjegavanja zapadnih sankcija zbog ruske invazije na Ukrajinu, Lukoil je teško pogođen u listopadu i sad prodaje inozemnu imovinu, javlja Reuters.

Ova kompanija je, kako su predviđali analitičari, bila potencijalna meta za preuzimanje od državne konkurentske firme Rosneft, koja je također pod zapadnim sankcijama.

Fedun, rođen u Ukrajini, a s prebivalištem u Monaku, prodao je svoj udio od oko 10 posto nazad Lukoilu početkom 2025. godine, kazali su izvori za Reuters.

U kolovozu je Lukoil priopćio da će poništiti 76 miliona dionica, oko 11 posto svog kapitala, koje je otkupio na tržištu u periodu 2024–2025. Prema izračunima Reutersa zasnovanim na tržišnim cijenama, Fedunov udio vrijedio je oko sedam milijardi dolara, iako nije jasno da li je to cijena koju je zaista dobio, jer je Lukoil odbio komentirati.

Od uspona u privatizaciji do povlačenja iz Rusije

Leonid Fedun, danas 69-godišnjak, postao je jedan od najbogatijih ljudi u Rusiji tokom privatizacije 1990-ih, gdje je zajedno s Vagitom Alekperovim sudjelovao u preuzimanju ključnih zapadnosibirskih naftnih polja i izgradnji Lukoila. Dok je Alekperov vodio obnovu ruske proizvodnje, Fedun se fokusirao na akvizicije, što je kulminiralo ulaskom ConocoPhillipsa u Lukoil 2004. godine.

Nakon Putinove konsolidacije državne kontrole, Lukoil je izbjegao sudbinu Yukosa, a Fedun je stekao dodatnu pažnju kao investitor u Spartak Moskvu. Poslije ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, Alekperov je podnio ostavku zbog sankcija, dok se i sam Lukoil rijetko oglasio protiv „specijalne vojne operacije“.

Fedun se od tada povukao iz javnosti: dao je ostavku na funkciju potpredsjednika, prodao Spartak i, kao stanovnik Monaka, počeo smanjivati svoja ulaganja u Rusiji.