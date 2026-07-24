Švedska prva u Europi zabranjuje “vječne kemikalije” u haljinama i kozmetici

Skandinavska država će od 2028. zabraniti PFAS u odjeći, obući, kozmetici i kuhinjskom posuđu, dvije godine prije očekivanog uvođenja zajedničkih pravila Europske unije.

Švedska će od 2028. zabraniti uporabu tzv. “vječnih kemikalija” (PFAS) u širokoj potrošnji, uključujući odjeću, obuću, kuhinjsko posuđe i kozmetiku, čime će postati jedna od prvih europskih zemalja koja uvodi tako stroga ograničenja prije nego što na snagu stupe propisi Europske unije.

“PFAS nemaju mjesto u odjeći, kozmetici, kuhinjskom posuđu i drugim proizvodima za svakodnevnu uporabu kada postoje učinkovite alternative”, poručila je švedska ministrica okoliša i klime Romina Pourmokhtari.

“Švedska neće stajati po strani dok se ‘vječne kemikalije’ i dalje šire našim domovima, okolišem i našim tijelima”, dodala je.

Zdravstveni rizici

PFAS (perfluorirane i polifluorirane alkilne tvari) skupina su sintetskih kemikalija koje se zbog otpornosti na vodu, masnoću i visoke temperature desetljećima koriste u proizvodima poput neprianjajućeg posuđa, vodootporne odjeće i industrijskih materijala. Budući da se u prirodi razgrađuju iznimno sporo, poznate su kao “vječne kemikalije”, a sve veći broj istraživanja povezuje ih s ozbiljnim zdravstvenim rizicima.

Švedska ministrica okoliša i klime Romina Pourmokhtari foto: Virginia Mayo/AP via Guliver

Zabrana bi trebala stupiti na snagu 1. siječnja 2028., a obuhvatit će odjeću, obuću, sredstva za impregnaciju tekstila i obuće, kuhinjsko posuđe, kozmetiku i voskove za skije.

Francuska je već početkom ove godine zabranila određene PFAS-e u odjeći, obući, kozmetici i voskovima za skije, uz ograničen broj iznimaka.

Jedinstvena EU regulativa

Švedski propisi trebali bi vrijediti do donošenja jedinstvene regulative na razini Europske unije. Europska komisija tijekom 2027. planira predstaviti prijedlog širokog ograničenja uporabe PFAS-a u proizvodima široke potrošnje, uključujući odjeću i ambalažu za hranu poput kutija za pizzu, uz iznimke za strateške djelatnosti, primjerice medicinu.

Prije toga Komisija čeka drugo mišljenje Europske agencije za kemikalije (ECHA) o gospodarskim i društvenim učincima zabrane, koje bi trebalo biti objavljeno do kraja godine.

Prvo znanstveno mišljenje ECHA-e, objavljeno krajem ožujka, podržalo je uvođenje opsežnih ograničenja za uporabu PFAS-a u Europi.