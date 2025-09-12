Švicarska predlaže gradnju pogona za pročišćavanje zlata u SAD-u, žele ublažiti trgovinsku neravnotežu

Švicarska industrija zlata mogla bi u SAD-u izgraditi pogon za pročišćavanje plemenitog metala ili proširiti kapacitete kako bi vladi pomogla u pregovorima s Washingtonom, rekli su izvori.

Početkom kolovoza američki predsjednik Donald Trump uveo je 39-postotne carine na uvoz švicarske robe, istaknuvši da SAD u robnoj razmjeni sa Švicarskom kontinuirano bilježi manjak.

Manjak uglavnom odražava švicarske isporuke kemikalija i farmaceutskih proizvoda, ali i zlata.

Švicarska je vodeći prerađivač zlata u svijetu i vlada namjerava potaknuti industriju da poveća kapacitete u SAD-u kako bi pomogla ublažiti trgovinsku neravnotežu, rekli su za Reuters anonimni izvori.

To bi značilo gradnju pogona za pročišćavanje zlata ili ulaganje u proširivanje kapaciteta u SAD-u, dodali su.

Švicarsko ministarstvo gospodarstva reklo je da se sa SAD-om pregovara na više razina, dodajući da neće komentirati pregovore.

Predsjednik švicarske udruge za plemenite metale ASFCMP Christoph Wild nije želio komentirati informaciju o mogućoj gradnji pogona za preradu.

Dodao je ipak da, sve dok zlato povećava američki trgovinski manjak u razmjeni sa Švicarskom, industrija mora istražiti kako to spriječiti, možda čak i podmirivanjem američke potražnje proizvodnjom u SAD-u, dometnuo je Wild.

Švicarski ministar gospodarstva Guy Parmelin sastao se prošli petak s vodećim ekonomskim dužnosnicima američkog predsjednika, ocijenivši da su razgovori bili “konstruktivni”.

Plan za zlato bio je do prošlog petka već gotov, tvrde izvori, a pregovori se nastavljaju.

Švicarska želi Trumpu predstaviti prijedlog koji će obuhvatiti i potrošnju na američku robu i dodatna ulaganja u Sjedinjenim Američkim Državama, otkrivaju izvori Reutersu.

Da bi se smanjio američki trgovinski manjak, čiji su korijeni u farmaceutskom sektoru, cilj je da švicarske kompanije u potpunosti podmiruju američku potražnju proizvodima iz pogona u SAD-u, dodaju izvori.

