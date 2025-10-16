Švicarska vlada snizila procjenu gospodarskog rasta u 2026.

Švicarska vlada snizila je u četvrtak prognozu gospodarskog rasta u idućoj godini, navodeći da američke carine predstavljaju dodatno opterećenje za izvoznike i gospodarstvo u cjelini.

Washington je u kolovozu uveo 39-postotne carine na uvoz švicarske robe.

“Dodatne carine snažno opterećuju sektore kojima su uvedene i izvozno orijentirane tvrtke, a značajni učinci očekuju se u cijelom gospodarstvu”, objavilo ministarstvo gospodarstva, koje je prognozu gospodarskog rasta snizilo već u lipnju.

Novi izračuni pokazuju da bi gospodarska aktivnost iduće godine trebala porasti za 0,9 posto, za 0,3 postotna boda slabije no što su pokazivale lipanjske prognoze.

U 2025. trebala bi porasti za 1,3 posto, potvrdilo je ministarstvo prognozu s početka ljeta.

Procjene pokazuju da će švicarsko gospodarstvo i u ovoj i u idućoj godini rasti slabije od dugoročnog prosjeka, iskazanog u stopi rasta od 1,8 posto.

Središnja banka procijenila je krajem rujna da će gospodarstvo u idućoj godini porasti “nešto slabije od jedan posto”. Donedavno bili su očekivali rast u rasponu od jedan do 1,5 posto.

Carine su zadale težak udarac u prvom redu sektorima proizvodnje satova i strojeva, istaknuli su stručnjaci SNB-a.

U takvim bi uvjetima nezaposlenost u Švicarskoj trebala porasti s ovogodišnjih 2,9 posto na 3,2 posto u 2026.

Potrošačke cijene trebale bi se u ovoj godini u prosjeku zadržati na razini iz 2024., i tek neznatno ubrzati u 2026., prema prognoziranoj stopi inflacije od 0,5 posto.

Švicarske tvrtke već primjećuju utjecaj carina koje su ograničile njihov pristup velikom tržištu.

Tako je 45 posto malih i srednjih industrijskih tvrtki već zabilježilo pad narudžbi nakon uvođenja američkih carina početkom kolovoza, pokazala je anketa udruge Swissmechanic.

