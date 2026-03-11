Svijet očekuje rekordno puštanje nafte iz rezervi: Može li to doista riješiti krizu?

IEA razmatra puštanje oko 400 milijuna barela nafte iz strateških zaliha kako bi ublažila rast cijena nakon poremećaja opskrbe na Bliskom istoku.

Cijene nafte porasle su u srijedu dok tržišta očekuju povijesno oslobađanje izvanrednih zaliha iz Međunarodne agencije za energiju (IEA). U utorak su se ministri energetike skupine G7 sastali u Parizu kako bi razgovarali o ratu između SAD-a i Izraela s Iranom te njegovu utjecaju na globalna tržišta nafte i plina. Sukob je poremetio energetsku proizvodnju na Bliskom istoku i doveo do blokade Hormuškog tjesnaca, jednog od ključnih pomorskih putova za svjetsku trgovinu naftom.

Reuters je u srijedu ujutro izvijestio da bi IEA mogla preporučiti oslobađanje strateških naftnih zaliha koje bi u prvom mjesecu premašilo 100 milijuna barela dnevno. Ministri energetike G7 u priopćenju poslanom Bloombergu poručili su da podržavaju “provedbu proaktivnih mjera za rješavanje situacije, uključujući korištenje strateških rezervi”.

Neće biti dovoljno

Kako piše Wall Street Journal, Međunarodna agencija za energiju razmatra najveće oslobađanje naftnih rezervi u povijesti kako bi ublažila rast cijena sirove nafte izazvan ratom na Bliskom istoku.

Prema izvorima upoznatima s razgovorima, na tržište bi moglo biti pušteno oko 400 milijuna barela nafte, što bi bilo više nego dvostruko u odnosu na dosad najveću intervenciju iz 2022. godine. Tada su zemlje članice IEA-e na tržište plasirale 182 milijuna barela nakon što je Rusija pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu. Prijedlog je predstavljen na izvanrednom sastanku energetskih dužnosnika iz 32 zemlje članice IEA-e održanom u utorak.

No, iako to zvuči kao velika količina, stručnjaci kažu da to nije dovoljno da zadovolji globalne potrebe za naftom.

Razlog je taj što svijet, a posebno SAD, svakodnevno troši goleme količine nafte, pa čak ni jednokratno puštanje velikih zaliha neće moći nadoknaditi nastavak zatvaranja Hormuškog tjesnaca – ključnog plovnog puta za globalne isporuke nafte koji je rat praktički blokirao.

Ograničeni utjecaj na cijene

“Nije bez učinka, ali on će vjerojatno biti prilično mali”, rekao je Daniel Raimi iz energetskog think-tanka Resources for the Future o koordiniranom oslobađanju zaliha. “Ako uzmete u obzir obujam globalne trgovine naftom, koji iznosi oko 100 milijuna barela dnevno, čak i koordinirano puštanje nafte iz strateških rezervi imat će tek ograničen utjecaj na svjetske cijene.”

Nakon što je ruska invazija na Ukrajinu 2022. podigla cijene nafte, zemlje G7 koordinirano su pustile 240 milijuna barela nafte iz svojih zaliha, uključujući 180 milijuna barela iz američkih strateških rezervi (SPR), piše CNN.

Cijene goriva tada su pale s vrhunca od pet dolara po galonu u lipnju 2022., no stručnjaci kažu da je oslobađanje nafte iz rezervi imalo tek ograničen učinak. Analiza američkog Ministarstva financija iz srpnja 2022. pokazala je da su cijene benzina pale za samo 17 do 42 centa po galonu.

“Da nije bilo oslobađanja nafte iz strateških rezervi, cijena benzina bi vjerojatno bila iznad pet dolara po galonu nekoliko tjedana, a ne samo nekoliko dana”, rekao je Tom Kloza, neovisni analitičar tržišta nafte i savjetnik kompanije Shell.

Najvažniji faktor za smanjenje cijena nafte sada je ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, koji je praktički zatvoren za promet tankera. Kroz taj uski morski prolaz prolazi oko 20 posto svjetske nafte.

Nemoguće nadoknaditi tjesnac

“Ako promet kroz Hormuški tjesnac uskoro ne bude obnovljen i nastavi se normalno odvijati, oslobađanje nafte iz strateških rezervi samo će privremeno usporiti rast cijena prije nego što one ponovno krenu prema gore”, rekao je Bob McNally, predsjednik i osnivač Rapidan Energy Groupa

S obzirom na to da svijet dnevno troši oko 100 milijuna barela nafte, nijedno jednokratno puštanje zaliha ne može nadoknaditi dugotrajnije zatvaranje tjesnaca.

Ako se rat nastavi, puštanje nafte iz strateških rezervi danas ograničit će mogućnosti u budućnosti.

Američke strateške rezerve nafte prije rata u Ukrajini sadržavale su oko 600 milijuna barela. Danas iznose oko 415 milijuna barela.

“Problem s hitnim zalihama je taj što ih možete iskoristiti samo jednom”, rekao je Neil Atkinson, istraživač u National Center for Energy Analytics. Bez obnavljanja zaliha, “kad nestanu – nestale su”.