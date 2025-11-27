Svijetom u devet mjeseci putovala 1,1 milijarda turista ili 5 posto više

Svijetom je u prvih devet mjeseci 2025. godine putovala 1,1 milijarda turista, što je 32 milijuna ili pet posto više nego u istom razdoblju 2024., dok ih je na razini trećeg tromjesečja putovalo četiri posto više, izvijestio je UN Tourism.

Podaci iz Svjetskog turističkog barometra UN Tourisma pokazuju da se globalni rast turizma ove godine nastavio i s dolascima turista i prihodima, unatoč visokoj inflaciji turističkih usluga i oprezu putnika zbog političkih i trgovinskih napetosti.

Afrika je prema tim podacima, među svjetskim regijama u devet mjeseci ove godine ostvarila najveći rast dolazaka turista u odnosu na isto vrijeme lani, od 10 posto, s time da su slični dvoznamenkasti porasti ostvareni i u njezinim podregijama sjevernoj i podsaharskoj Africi.

Europa je potvrdila status vodeće globalne turističke regije s većinom od ukupnih ili 625 milijuna međunarodnih dolazaka turista u devet mjeseci 2025., čime je u plusu od 4 posto u odnosu na iste mjesece 2024. godine.

Sve europske podregije ostvarile su solidne rezultate, posebice u trećem tromjesečju dokazujući snažnu ljetnu potražnju.

Zapadna Europa u devet mjeseci 2025. primila je 5 posto više turista nego 2024., južna mediteranska Europa 3 posto više, a i srednja i istočna Europa imale su poraste dolazaka turista od 8 posto. Time još nisu dostigle razinu iz predpandemijske 2019. Sjeverna Europa to je dosegnula, ali je i jedina europska podregija s manje dolazaka nego u lanjskih devet mjeseci, za 1 posto.

Amerike je u trećem kvartalu ove godine posjetilo također 1 posto manje turista, nakon što ih je bilo do 3 posto više u prvom i drugom. Južna Amerika imala je najveće povećanje broja dolazaka turista, od 9 posto u odnosu na lani. U sjevernu Ameriku došlo je 1 posto manje turista, u srednju 3 posto više, a na Karibe 1 posto više.

Na Bliski istok došlo je 2 posto više međunarodnih turista.

Porasli su za 8 posto u devet mjeseci ove godine i dolasci turista u Aziju i Pacifik, čime su dosegnuli 90 posto broja prije pandemije, što pokazuje da se oporavljaju, kao i sjeveroistočna Azija u koju je ove godine došlo 17 posto više turista nego 2024., ali je još 12 posto ispod razine iz 2019.

Među zemljama s najvećim stopama rasta turističkih dolazaka u devet mjeseci 2025. ističu se Brazil, Vijetnam, Egipat, Etiopija, Japan itd.