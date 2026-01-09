Svjetski ekonomski forum: Globalna suradnja slabi, raste savezništvo među manjim skupinama

Svjetski ekonomski forum navodi da velika globalna suradnja slabi jer se trgovinske, financijske i tehnološke veze pomiču prema manjim, interesno utemeljenim skupinama zemalja.

Globalna suradnja usporava upravo u trenutku kada krize rastu, ali mjerena kroz trgovinu, kapital, tehnologiju, klimu, zdravlje i sigurnost pokazuje se otpornijom nego što se očekivalo.

Drugim riječima, iako se ukupna suradnja nastavlja stabilnom brzinom, ovo savezništvo se sve više događa među manjim skupinama, a ne između mnogih zemalja.

To je središnji nalaz najnovijeg Barometra globalne suradnje Svjetskog ekonomskog foruma, koji pokazuje da formalne akcije usmjerene na UN sve više nadmašuju sukobi i nepovjerenje.

“Kako se oblikuje novo globalno doba, multilateralizam je pod pritiskom, čak i dok globalna suradnja i dalje donosi rezultate u nekim ključnim područjima“, navodi se.

Glavni rezultat izvješća uglavnom je optimističan. Sustav se polako raspada, ali ne u potpunosti.

Iako je klasična multilateralna suradnja oslabila, alternativne koalicije preuzimaju taj zastoj – često u užim, interesno utemeljenim formatima koje je lakše politički održati, prenosi Euronews.

Ta promjena vidljiva je u podacima o trgovini. Umjesto potpunog povlačenja iz globalne trgovine, izvješće opisuje preusmjeravanje tokova robe duž otpornijih geopolitičkih linija. Unatoč tome, zemlje i dalje pokušavaju diverzificirati dobavljače i tržišta među trgovinskim partnerima koje smatraju sigurnijima.

“Prosječna geopolitička udaljenost globalne trgovine robom pala je za oko 7% između 2017. i 2024. Uzete zajedno, ove promjene sugeriraju da se globalna trgovina preraspodjeljuje unutar usklađenih mreža, a istovremeno se diversificira među partnerima“, nastavlja se.

Zemlje u razvoju i Kina vide koristi

Prema izvješću, zemlje u razvoju i Kina su 2024. godine povećale svoj udio izvoza, čak i dok razvijene zemlje pooštravaju trgovinske politike i grade barijere oko strateških sektora.

“Stekli su veći udio u izvozu proizvoda: u 2024. njihov je izvoz porastao za 276 milijardi dolara, odnosno 5 postotnih bodova, od čega je Kina predstavljala više od polovice ukupnog rasta.“

Carinski šokovi iz 2025. nisu u potpunosti uništili trgovinu. Umjesto toga, ubrzali su preustroj – obujam se i dalje povećava, ali obrasci se brzo mijenjaju, posebno u uvozu iz SAD-a.

“Neosporno je da je niz američkih najava o carinama 2025. godine pokrenuo pitanja o budućnosti trgovine. Procjenjuje se da je obujam trgovine porastao u 2025. za oko 2,4%, iako nešto ispod tempa rasta realnog BDP-a od 3,2%.

Izvješće sugerira da se u područjima gdje se trgovina robom preusmjerava, tokovi kapitala i usluga i dalje povećavaju, često potaknuti pokušajima vlada da osiguraju znanje i izgrade domaće kapacitete u osjetljivim industrijama.

Težište se pomiče s globalizacije koja stavlja učinkovitost na prvo mjesto na ulaganja koja stavljaju otpornost na prvo mjesto – promjena koju tvrtke već ugrađuju u svoje lance opskrbe.

Strana ulaganja usmjerena na umjetnu inteligenciju

Ulaganja se grupiraju oko strateški osjetljivih sektora ili industrija koje oblikuju budućnost. Barometar ističe oštriji nagib prema poluvodičima, infrastrukturi umjetne inteligencije, baterijama i ključnim mineralima.

Prioriteti donatora su se pooštrili kako se politika zaoštrava, a fiskalni pritisak raste.

“Službena razvojna pomoć (ODA) zabilježila je najveći pad u ovom stupu, 10,8% u 2024. Samo su četiri zemlje premašile cilj UN-a od 0,7% bruto nacionalnog dohotka. Za 2025. godinu Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) procijenila je daljnji pad ODA-e od 9-17%.“

Čini se da se i migracije mijenjaju. Nakon godina rasta, izvješće ukazuje na rane znakove usporavanja u 2024. i oštrije smanjenje u 2025. Neto migracijski priljevi u SAD i Njemačku pali su za procijenjenih 65% i 39% u odnosu na prethodnu godinu u 2025. godini.

Pad mira i sigurnosti

Međutim, najoštrije upozorenje izvješća odnosi se na temu mira i sigurnosti dok se krize šire, a raseljavanje raste.

“Broj rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a (VSUN) pao je s 50 u 2023. na 46 u 2024., a omjer mirovnih operacija i sukoba smanjio se za oko 11% u odnosu na prethodnu godinu“, navodi se u izvješću.

Broj osoblja raspoređenog u multilateralne operacije naglo je pao u posljednjem desetljeću.

“Vijeće sigurnosti UN-a nije odobrilo novu mirovnu operaciju od 2014. Nadalje, smanjenje proračuna vrši pritisak na postojeće misije – broj osoblja raspoređenog u multilateralne mirovne operacije pao je za više od 40% između 2015. i 2024.“

Kao rezultat toga, navodi se, uloga UN-a se udaljava od velikih misija prema diplomatskom angažmanu i regionalnim okvirima, čak i dok rizici od sukoba rastu.

“U tom kontekstu, uloga angažmana UN-a se razvila, oslanjajući se više na posebne političke misije i posebne izaslanike, istodobno s porastom regionalno vođenih okvira.“

Poslovni lideri ovo ne tretiraju kao apstraktnu geopolitiku. Izvješće otkriva da se nestabilnost sve više probija u uvjete poslovanja – od rizika osiguranja i otpreme do investicijskih odluka i mobilnosti talenata.

“Otprilike polovica anketiranih članova vijeća očekivala je pogoršanje suradnje, a otprilike polovica anketiranih rukovoditelja istaknula je razvoj događaja u području mira i sigurnosti kao faktor koji utječe na njihovu sposobnost vođenja poslovanja.“

Povećana obrana

U međuvremenu, vlade se pripremaju za budućnost trošeći više na obranu. Izvješće ističe NATO-ov skok u usklađenosti i napominje da se sada raspravlja o još višim ciljevima.

“Svih 32 države članice NATO-a ispunile su cilj obrambene potrošnje od 2% BDP-a u 2025. godini, dok više od 10 nije ispunilo taj cilj godinu prije. S obzirom na to da je NATO povećao svoj cilj potrošnje na 5% BDP-a za 2035. godinu, očekuje se daljnji porast nacionalne obrambene potrošnje.“

To bi mogla biti najjasnija poruka za tržišta i multinacionalne kompanije, naime da svijet više ne radi na jednom operativnom sustavu.

Suradnja je sve više lokalna, modularna i uvjetovana – mozaik sporazuma, koridora i koalicija koji mogu održati trgovinu i ulaganja, ali se teško nose s rješavanjem najtežih kolektivnih problema.

Barometar sugerira da globalna suradnja ne nestaje – ona se obnavlja u fragmentima. Postoji rizik je da svijet postane vrlo dobar u sklapanju selektivnih dogovora, a istovremeno ostane opasno loš u multilateralnom djelovanju koje sprječava širenje kriza.