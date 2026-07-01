Svjetsko nogometno prvenstvo donosi devet milijardi dolara gospodarstvu Sjeverne Amerike

Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026., koje zajednički ugošćuju SAD, Kanada i Meksiko, najveće je u povijesti ovog natjecanja. Prvi put na prvenstvu je nastupalo 48 reprezentacija, odigrat će se čak 104 utakmice u 16 gradova domaćina, a očekuje se dolazak oko 6,5 milijuna posjetitelja, uključujući 2,6 milijuna međunarodnih gostiju.

Prema najnovijoj analizi Allianz Tradea, prvenstvo bi tijekom lipnja i srpnja 2026. trebalo generirati približno 9 milijardi američkih dolara dodatne gospodarske aktivnosti u Sjevernoj Americi. Iako FIFA očekuje rekordnih 13 milijardi američkih dolara komercijalnih prihoda u ciklusu od 2023. do 2026., najveći dio ukupnog gospodarskog učinka dolazit će upravo od turističke potrošnje.

Procjenjuje se da će posjetitelji tijekom prvenstva potrošiti oko 8 milijardi američkih dolara na smještaj, ugostiteljstvo, prijevoz, kupnju i zabavu. Od toga se čak 6,8 milijardi odnosi na strane posjetitelje, dok ostatak otpada na domaću potrošnju. Dodatnih milijardu američkih dolara očekuje se kroz prihode zrakoplovnih kompanija, dok će približno isti iznos biti uložen u sigurnosne operacije.

Najveći gospodarski učinak ostvarit će Sjedinjene Američke Države, s procijenjenih 5,4 milijarde američkih dolara dodatne gospodarske aktivnosti, slijede Meksiko s 1,4 milijarde te Kanada s 1,2 milijarde američkih dolara.

Najveći dobitnici prvenstva bit će sektori povezani s turizmom. Hoteli u gradovima domaćinima očekuju popunjenost između 90 i 95 posto, uz rast cijena smještaja od 15 do 20 posto nakon objave rasporeda utakmica. Zrakoplovne kompanije također će profitirati zbog povećane potražnje i ograničenih kapaciteta, dok će ugostiteljstvo, maloprodaja i industrija zabave ostvariti značajan rast prihoda zahvaljujući povećanoj potrošnji navijača.

Ipak, unatoč impresivnim brojkama, analiza pokazuje da će makroekonomski učinak prvenstva ostati relativno ograničen u odnosu na veličinu gospodarstava zemalja domaćina. Procjenjuje se da će

Svjetsko prvenstvo povećati američki BDP za oko 6,1 milijardu američkih dolara, meksički za 1,7 milijardi, a kanadski za 1,3 milijarde američkih dolara, što predstavlja tek manji doprinos njihovom ukupnom gospodarskom rastu.

Autori analize zaključuju kako će Svjetsko prvenstvo 2026. prije svega predstavljati intenzivan, ali kratkotrajan poticaj potražnji, a ne dugoročni pokretač gospodarskog razvoja. Najveće koristi ostvarit će turizam, hotelijerstvo, zračni prijevoz i gradska gospodarstva domaćina, dok će konačni učinak uvelike ovisiti o kvaliteti organizacije, prometnoj infrastrukturi i učinkovitoj suradnji između triju zemalja domaćina.