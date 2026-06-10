Svjetsko prvenstvo 2026.: Analitičari koji su dva puta pogodili prvaka izabrali su novog pobjednika

Kanadska tvrtka za istraživanje ulaganja BCA Research primijenila je istu statističku rigoroznost koju koristi za analizu globalnih tržišta kako bi predvidjela ishod Svjetskog prvenstva u nogometu 2026., koje počinje u četvrtak u Mexico Cityju.

Istaknuta tvrtka za istraživanje ulaganja usmjerila je svoje modele na prilično drugačiju vrstu imovine. BCA Research, tvrtka za istraživanje ulaganja sa sjedištem u Montrealu, objavila je treće izdanje onoga što naziva “Najvažnijom od svih nevažnih prognoza”, koristeći vlastiti dvostupanjski statistički model za predviđanje ishoda turnira. Kakav će biti ishod Svjetskog prvenstva u nogometu?

Za razliku od brojnih komentatora koji obično dominiraju razgovorima prije turnira, BCA-ov pristup utemeljen je na istoj disciplini koju tvrtka primjenjuje na tržišta državnog duga i dionica.

Analiza se provodi od 2018. i točno su predvidjeli da će Francuska pobijediti u finalu 2018.

Četiri godine kasnije, pogodili su da će Argentina osvojiti naslov 2022. nakon izvođenja jedanaesteraca, što nije bio mali podvig s obzirom na kaos tog turnira.

Za 2026. godinu model se provodi u dvije faze. Prva se temelji na podacima s pet prethodnih svjetskih prvenstava i uključuje varijable poput prosječnih ocjena igrača, brzine napadačke linije i prednosti domaćeg terena koja dodaje 24%-tno povećanje vjerojatnosti pobjede svake zemlje domaćina po utakmici.

Drugi primjenjuje zaseban model usmjeren na utakmice nokaut faze od 2006. nadalje, gdje najveću težinu imaju sinergija na razini kluba i iskustvo napadača mjereno odigranim utakmicama, a ne godinama.

Tvrtka također primjenjuje “prokletstvo pobjednika”, namećući kaznu od 20% na vjerojatnost pobjede Argentine po utakmici, što odražava povijesnu tendenciju aktualnih prvaka da postižu lošije rezultate.

Prema analizi BCA-a, Španjolska 2014. i Njemačka 2018. postale su žrtve upravo te dinamike.

BCA također primjećuje da model bolje funkcionira u nokaut fazi nego u grupnoj fazi, posebno zbog nepredvidljivosti momčadi koje pobijede u prve dvije utakmice, efektivno se kvalificirajući, a zatim na kraju odmaraju igrače za svoju posljednju utakmicu grupne faze.

U razgovoru za Euronews, Jérémie Peloso, glavni strateg u BCA-u, ​​istaknuo je pobjedu Tunisa nad Francuskom u posljednjoj utakmici skupine Svjetskog prvenstva 2022.

“Francuska se već kvalificirala, a izbornik je odlučio ostaviti neke od ključnih igrača na klupi“, rekao je.

Peloso kaže da takve odluke mogu otežati predviđanje utakmica u grupnoj fazi jer u igru ​​ulaze faktori koji prelaze okvire snage momčadi.

Francuska će pobijediti u tijesnom finalu

Prema analizi, Francuska je apsolutni favorit turnira. Prema Transfermarktu, Francuska ima najvrjedniju momčad na ovogodišnjem turniru, s ukupnom tržišnom vrijednošću igrača od 1,476 milijardi eura, što je tri puta više od prosjeka svih 48 zemalja sudionica.

Samo Kylian Mbappé procjenjuje se na 200 milijuna eura, što čini više od 13% te ukupne vrijednosti.

Prema BCA Researchu, očekuje se da će momčad Didiera Deschampsa, za koju tvrtka smatra da ima dovoljno snage za dvije konkurentne početne postave, pobijediti Španjolsku u tijesnom polufinalu, dok je Francuskoj dodijeljena vjerojatnost prolaska od 52,5%, što sugerira doista otvorenu utakmicu.

Peloso je za Euronews objasnio da se “izgledi mogu činiti blizu bacanja novčića, ali to također odražava činjenicu da su obje momčadi favoriti i trenutno su rangirane kao dvije najbolje nacije na FIFA-inoj ljestvici”.

“Presudan faktor je kvaliteta francuskih napadača u odnosu na španjolske. U nokaut fazi otkrili smo da iskustvo i kvaliteta napadača obično budu odlučujući faktor“, zaključio je Peloso.

U međuvremenu, Portugal bi u drugom polufinalu pobijedio Englesku s vjerojatnošću prolaska od 55,2%, a model sugerira da je taj rezultat pomaknut u korist Portugala posebno zbog odluke engleskog izbornika Thomasa Tuchela da iz svoje momčadi izostavi Colea Palmera, Phila Fodena i Harryja Maguirea.

Pobjeda bi Deschampsa učinila tek drugim izbornikom u povijesti koji je dva puta osvojio Svjetsko prvenstvo, nakon Talijana Vittorija Pozza.

Za Portugal i Cristiana Ronalda, koji sada ima 41 godinu i za kojeg se očekuje da će posljednji put nastupiti na turniru, pobjeda bi zatvorila posljednje neispisano poglavlje u jednoj od najslavnijih nogometnih karijera.

Tržišta se s predviđanjima djelomično ne slažu

BCA Research također je usporedio svoje vjerojatnosti prvenstva s predviđanjima na tržištu Polymarket, napominjući da se njihov model uglavnom poklapa s tržišnim konsenzusom, ali se razlikuje u nekim aspektima.

Važno je napomenuti da BCA Portugalu daje 16,4% šanse za pobjedu na turniru u odnosu na 10% koliko ima Polymarket, što naciju stavlja tek na četvrto mjesto po vjerojatnosti pobjede.

Na Polymarketu, Francuska i Španjolska su izjednačene na prvom mjestu sa po 16% šanse, a Engleska je u utorak bila treća s 11%.

BCA također daje nešto veće vjerojatnosti trima zemljama domaćinima, SAD-u, Meksiku i Kanadi, nego što impliciraju trenutne Polymarket kvote.

Na Kalshiju, još jednom tržištu predviđanja, Španjolska zapravo prednjači po vjerojatnostima u trenutku pisanja ovog teksta sa 16,5% šanse. Francuska je druga sa 16,3%, a Portugal treći s 10,3%.