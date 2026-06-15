Svjetsko prvenstvo uzdrmalo tržište nekretnina: Cijene stanova pale najviše u 14 godina

Dok su milijuni pratili nogometne utakmice, kupci su odgađali odluke, a tržište nekretnina zabilježilo je najveći lipanjski pad cijena od 2011. godine.

Cijene nekretnina u Britaniji zabilježile su najveći lipanjski pad u posljednjih 14 godina, što predstavlja neuobičajen zaokret za razdoblje koje tradicionalno donosi rast traženih cijena, pokazali su podaci portala Rightmove.

Prosječna tražena cijena stambene nekretnine u lipnju je pala za 0,6 posto, odnosno za 2113 funti, na 376.191 funtu. Riječ je o najvećem padu zabilježenom u tom mjesecu od 2011. godine.

Prema analizi Rightmovea, kombinacija gospodarske neizvjesnosti, rekordne ponude nekretnina na tržištu i promijenjenog ponašanja kupaca stvorila je uvjete u kojima prodavatelji sve češće snižavaju očekivanja, piše Sky News.

“Kupci danas imaju luksuz vremena i izbora”, rekao je Marc von Grundherr, direktor londonske agencije za nekretnine Benham and Reeves. “Ne donose odluke tempom kakav smo viđali prethodnih godina, ponajprije zbog trenutačnih tržišnih uvjeta i velike ponude dostupnih nekretnina.”

Rightmove kao dodatne čimbenike navodi Svjetsko prvenstvo, koje je privremeno skrenulo pozornost dijela kupaca, kao i neuobičajeno toplo vrijeme u svibnju koje je ubrzalo dolazak tradicionalnog ljetnog usporavanja tržišta.

“Neuobičajeno je vidjeti ovako izražen pad cijena u lipnju jer u ovom dijelu godine obično bilježimo umjeren rast”, rekla je Colleen Babcock, stručnjakinja za tržište nekretnina u Rightmoveu. “Ovoga puta riječ je o kombinaciji više čimbenika, uključujući gospodarsku neizvjesnost, termin svibanjskih praznika, toplinski val i velik broj nekretnina koje su trenutno na tržištu.”

Podaci sugeriraju da se tržište postupno pomiče u korist kupaca, koji zahvaljujući većem izboru i sporijoj dinamici prodaje imaju jaču pregovaračku poziciju nego proteklih godina.