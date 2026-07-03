Tajanstveni kladitelj uložio oko 400.000 dolara na Putinovu smjenu s vlasti do kraja godine

Anonimni korisnik uplatio je okladu od 400.000 dolara na kripto platformi za klađenje Polymarket, predviđajući da Vladimir Putin neće biti predsjednik Rusije na kraju 2026. godine. Oklada dolazi u trenutku pojačanog nadzora nad mogućim klađenjem na temelju povlaštenih informacija te okladama na geopolitičke događaje, poput ratova, na internetskim platformama za predviđanja.

Kako je prvi izvijestio NBC News, okladu je postavio anonimni korisnik Polymarketa pod korisničkim imenom ZnotluvuiSamez, čija profilna fotografija prikazuje ukrajinsku zastavu.

Korisnik je postavio više oklada povezanih s Rusijom i Ukrajinom, no uvjerljivo najveća je ulaganje od 409.000 dolara u ugovore tipa “Da” na pitanje: “Hoće li Putin prestati biti predsjednik Rusije do 31. prosinca 2026.?” Od toga je 50.000 dolara uložio rano u četvrtak ujutro.

Ova je oklada u snažnoj suprotnosti s tržišnim očekivanjima jer kladioničarska tržišta procjenjuju da postoji samo 12 posto vjerojatnosti da će Putin izgubiti predsjedničku dužnost, iako se na izborima ponovno ne bi trebao kandidirati prije 2030. godine.

Prema pisanju NBC Newsa, taj bi anonimni kladitelj mogao zaraditi čak 2,5 milijuna dolara ako se njegova prognoza pokaže točnom.

Njegova druga najveća oklada iznosi 61.000 dolara i odnosi se na prognozu da će Ukrajina do kraja godine ponovno preuzeti Krim. Tržište procjenjuje da je vjerojatnost takvog ishoda također svega 12 posto.

Čini se da se taj anonimni korisnik Polymarketu pridružio u travnju ove godine, a njegov račun povezan je s profilom na društvenoj mreži X koji nema nijednu objavu.

Što znamo o prijedlogu CFTC-a za zabranu određenih vrsta oklada?

Prošlog je mjeseca američka Komisija za trgovinu robnim terminskim ugovorima (CFTC) otvorila javno savjetovanje o prijedlogu novih pravila za regulaciju internetskih tržišta predviđanja. Prijedlog predviđa zabranu oklada koje se smatraju protivnima javnom interesu ili podložnima manipulaciji putem povlaštenih informacija. To bi moglo obuhvatiti oklade povezane s ratovima, terorističkim napadima i atentatima. Pravila još nisu stupila na snagu, a nije jasno bi li se oklada na Putinov odlazak s vlasti našla među zabranjenima.

Što znamo o slučajevima političkog klađenja na temelju povlaštenih informacija?

U travnju je pripadnik američkih Specijalnih snaga, koji je sudjelovao u operaciji hvatanja venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura, optužen da je koristio povjerljive informacije kako bi na Polymarketu zaradio više od 400.000 dolara.

Američko Ministarstvo pravosuđa priopćilo je da je vojnik optužen za nezakonito korištenje povjerljivih državnih informacija radi osobne financijske koristi. Krajem prosinca prošle godine, svega nekoliko dana prije provedbe operacije, postavio je 13 oklada na tržištima povezanima s Madurom i Venezuelom te tako ostvario zaradu od približno 409.881 dolara.

U zasebnom slučaju krajem travnja platforma Kalshi objavila je da je suspendirala račune trojice političkih kandidata koji su se kladili na ishod vlastitih izbornih utrka.

Siladitya Ray, novinar Forbesa (link na originalni članak)