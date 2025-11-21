Talijanska granična policija zaplijenila tone koncentrata rajčice

Talijanska granična policija objavila je da je zaplijenila više od 42 tone koncentrata rajčice s lažnom oznakom porijekla Made in Italy.

Talijanski policajci zaustavili su u provjeri u luci Brindisi dva kamiona koja su stigla iz Bugarske i zaplijenili teret, prema priopćenju firentinske Guardia di Finanza.

Nije jasno je li koncentrat rajčice proizveden u Bugarskoj ili u nekoj drugoj zemlji, navodi se u priopćenju.

Zaplijenjene pošiljke trebale su biti dopremljene dvjema talijanskim tvrtkama poznatim po proizvodima od rajčice Made in Italy, priopćila je Guardia di Finanza, ne navodeći njihova imena.

Navodna prijevara generirala bi stotine tisuća eura nezakonite dobiti i predstavljala bi potencijalni rizik za javno zdravlje jer se ne može isključiti prisutnost tvari koje propisi EU-a zabranjuju, dodaje se u policijskom priopćenju.

“Potrošači bi pomislili da kupuju proizvod iz Italije, ali tko zna što bi jeli”, rekao je za Reuters pukovnik zapovjednik brindiske jedinice Guardia di Finanza Emilio Fiora.

Italija spada među vodeće svjetske proizvođače proizvoda od rajčice, napominje Reuters.

