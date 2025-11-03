Talijanska policija zaplijenila 1,3 milijardi dionica Lagfina, većinskog vlasnika Camparija

Talijanske vlasti zaplijenile su dionice vrijedne 1,3 milijarde eura tvrtke Lagfin sa sjedištem u Luksemburgu, većinskog vlasnika Campari grupe.

Talijanski sud naredio je oduzimanje dionica tvrtke Lagfin sa sjedištem u Luksemburgu, koja posjeduje više od 50 posto dionica Camparija i 80 posto glasačkih prava, zbog navodne utaje poreza. Oduzimanje je uslijedilo nakon jednogodišnje istrage o preuzimanju njezine talijanske podružnice, izvještava BBC.

Campari, koji također proizvodi alkoholna pića, uključujući Aperol, Grand Marnier i Courvoisier, rekao je da ni on ni njegove podružnice nisu uključene u slučaj.

Međutim, lokalni mediji izvještavaju da je pod istragom i predsjednik Luca Garavoglia, predsjednik Campari grupe.

Lagfin je rekao za BBC u da je poštovao važeće zakone i propise, uključujući sve talijanske porezne zakone.

Tužitelji u Milanu pokrenuli su istragu protiv tvrtke prošle godine. Policija je navodno pronašla 5,3 milijarde eura neprijavljene kapitalne dobiti između 2018. i 2020. na koju tvrtka nije platila porez, koji se naplaćuje tvrtkama koje prenose svoja sjedišta u inozemstvo.

Također je optužena za prijenos svoje talijanske imovine u strano vlasništvo isključivo u porezne svrhe, prema talijanskim financijskim novinama Il Sole 24 Ore.

Garavoglia, milijarder koji je naslijedio vlasništvo nad Camparijem od svoje pokojne majke, umiješan je zajedno s Giovannijem Bertom, voditeljem talijanske podružnice Camparija, izvještavaju lokalni mediji.

Lagfin je rekao da će se snažno braniti po tom pitanju. Tvrtka je naglasila da Campari nikada nije bio ni na koji način uključen u to pitanje, dodajući da, budući da drži 80% glasačkih prava Camparija, oduzimanje apsolutno ne može utjecati na položaj Lagfina kao kontrolnog dioničara Camparija.

Campari, jedan od najvećih svjetskih proizvođača žestokih pića, na Milanskoj burzi vrijedi oko 7 milijardi eura.

Tvrtka ima korijene u 1860. godini, kada je domaći gorki liker Gasparea Camparija postao popularno piće među gostima njegova milanskog bara.

Postao je toliko uspješan da ga je 1904. godine njegova obitelj počela komercijalno proizvoditi, a od 1990-ih nadalje tvrtka je počela stjecati i druge marke alkoholnih pića.