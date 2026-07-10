Tehnološka tvrtka prekršila Zakon o digitalnim uslugama: Prijeti joj rekordna kazna od 11 milijardi eura

Europska komisija utvrdila je da Meta nije uspjela adekvatno ublažiti rizike koje njezine platforme predstavljaju za mentalno zdravlje korisnika, uključujući djecu.

Meta je prekršila Zakon o digitalnim uslugama (DSA) zbog zaraznog dizajna Instagrama i Facebooka, otvarajući vrata mogućoj kazni od nekoliko milijardi eura.

Otkriće Europska komisije usredotočuje se na značajke poput beskonačnog pomicanja, automatske reprodukcije, push obavijesti i visoko personaliziranih algoritama za preporuke – alate koje prema riječima regulatora, prebacuju korisnike u “autopilotski način rada” i potiču kompulzivnu upotrebu, prenosi Euronews.

“Zaštita fizičkog i mentalnog zdravlja Europljana mora biti prioritet za platforme društvenih medija“, rekla je u priopćenju za javnost Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica Komisije za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju.

“Zakon o digitalnim uslugama pruža jasan okvir za pozivanje platformi na odgovornost za dizajn i učinke njihovih usluga koji izazivaju ovisnost. U potpunosti smo predani provedbi našeg zakonodavstva u Europi“, nastavlja se u izjavi.

Istraga Komisije, pokrenuta u svibnju 2024., otkrila je da Meta nije adekvatno procijenila rizike koje njezine platforme predstavljaju za fizičku i mentalnu dobrobit korisnika – posebno maloljetnika.

Istražitelji su otkrili da je tvrtka zanemarila podatke o tome koliko vremena tinejdžeri provode na Instagramu i Facebooku noću te kako optimizacija formata poput video zapisa i priča može dovesti do pretjerane ili kompulzivne upotrebe.

Postojeće zaštitne mjere tvrtke Meta također su se pokazale nedostatnima. Komisija je izjavila da se alati za upravljanje vremenom, uključujući one koji se za tinejdžere aktiviraju prema zadanim postavkama, lako mogu zanemariti i ne smanjuju značajno korištenje.

U međuvremenu, utvrđeno je da su roditeljski nadzori učinkoviti samo za roditelje s dovoljno tehničkog znanja i vremena za snalaženje u njima, što je, prema riječima regulatora, umanjilo njihovu vrijednost.

Potrebne su daljnje promjene dizajna

Komisija je pozvala Metu da napravi strukturne promjene dizajna na objema platformama, što uključuje onemogućavanje značajki poput automatske reprodukcije i beskonačnog pomicanja prema zadanim postavkama i uvođenje učinkovitih pauza za vrijeme provedeno pred ekranom.

Meta sada ima pravo pregledati istražne spise Komisije i odgovoriti u pisanom obliku prije donošenja bilo kakve odluke o nepoštivanju.

Ako će rezultati istraživanja biti potvrđeni, Meta će se suočiti s kaznom ograničenom na 6% ukupnog godišnjeg prometa tvrtke na svjetskoj razini – iznos koji bi mogao doseći više od 12 milijardi dolara (11 milijardi eura) na temelju prihoda tvrtke u 2025. godini od nešto manje od 201 milijarde dolara.

No, Meta nije jedina koja se suočava s kaznama prema Zakonu o digitalnim uslugama.

Velika kazna od 120 milijuna eura izrečena je Elon Muskovom X-u u prosincu i još veća kazna od 200 milijuna eura kineskom divu e-trgovine Temu u svibnju.

Istraga se također provodi uz zasebnu istragu o Meta mjerama osiguranja za djecu mlađu od 13 godina, za koje su preliminarni nalazi usvojeni u travnju.