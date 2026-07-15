Teoretičari zavjera dovode u pitanje činjenice o Grahamovoj smrti nakon njegova putovanja u Ukrajinu

Teoretičari zavjera i strani protivnici osporavaju činjenice o okolnostima smrti republikanskog senatora Lindseyja Grahama iz Južne Karoline, potičući neutemeljene špekulacije koje se velikom brzinom šire internetom. Neke od tih teorija zavjere namjerno potiču skupine povezane s Iranom i Rusijom – državama kojima se Graham, poznat po svojim čvrstim vanjskopolitičkim stavovima, snažno protivio.

Proruski i proiranski račun na platformi X pod nazivom Daily Iran News tvrdio je da je Graham zapravo preminuo u Kijevu u Ukrajini, gdje je prošlog tjedna posjetio tvornicu bespilotnih letjelica, navodeći kako nije bilo dovoljno vremena da se vrati u Sjedinjene Države.

Iako detaljan raspored Grahamova putovanja u Ukrajinu nije objavljen, nije poznato je li koristio vojni zrakoplov, što bi moglo znatno skratiti vrijeme putovanja. Čak i u tom slučaju, putovanje vlakom od Kijeva do Poljske te zatim let do Washingtona trajalo bi približno 23 do 24 sata, što bi bilo dovoljno da se vrati u Washington do subote navečer, kada je, prema službenim informacijama, preminuo kod kuće.

Ruski državni medij RT također je objavio na platformi X da je Graham umro u Kijevu, podijelivši videosnimku intervjua s umirovljenim časnikom CIA-e Larryjem Johnsonom, poznatim po promicanju neutemeljenih teorija. Johnson je doveo u pitanje vremenski slijed Grahamove smrti i ustvrdio da su mu izvori rekli kako i neki dužnosnici Pentagona vjeruju da je senator preminuo u Kijevu.

Teoretičar zavjera Alex Jones također je promovirao Johnsonovu teoriju, dok je desničarska aktivistica Laura Loomer na platformi X postavila pitanje je li Graham bio “otrovan od strane stranog protivnika, bilo u inozemstvu ili nakon povratka u SAD”. Pozvala je na istragu njegove smrti, ističući da je početna izjava njegova ureda, prema kojoj je doživio “kratku i iznenadnu bolest”, bila neodređena.

Dodatne špekulacije izazvala je objava ravnatelja FBI-ja Kasha Patela da FBI “pomaže lokalnim vlastima i stavio je na raspolaganje sve potrebne resurse”. Sumnje su dodatno pojačane kada su agenti fotografirani ispred Grahamove kuće u Washingtonu nekoliko dana nakon njegove smrti. Na pitanje zašto FBI istražuje Grahamovu smrt i zašto su agenti bili u njegovu domu, predsjednik Donald Trump u utorak je izjavio: “Ne vidim tu puno zla. Znam da postoje razne teorije zavjere. FBI gubi vrijeme.” Trump je dodao da bi volio da se Graham “bolje brinuo o sebi” te da je senator imao poznate srčane probleme. Rekao je i da su mu liječnici objasnili Grahamovo zdravstveno stanje te da je riječ o nečemu što je, prema njihovim riječima, “gotovo nemoguće otkriti”.

Što su pokazali preliminarni medicinski nalazi?

Prema preliminarnom izvješću Ureda sudskog vještaka Distrikta Columbia, do kojeg je došlo više medija, Graham je preminuo od disekcije aorte uzrokovane arteriosklerotskom kardiovaskularnom bolešću. To je stanje koje nastaje kada dođe do puknuća unutarnjeg sloja aorte, glavne arterije u tijelu. Smrtovnica još nije dovršena i bit će finalizirana nakon završetka svih toksikoloških i mikroskopskih analiza, priopćio je ured sudskog vještaka.

Što je Grahamov ured isprva objavio?

Njegov ured rano u nedjelju objavio je priopćenje u kojem se navodi da je senator preminuo “nakon kratke i iznenadne bolesti” u subotu navečer, 11. srpnja. U priopćenju je također navedeno: “Obitelj senatora Grahama zahvaljuje na molitvama u ovom trenutku i moli za privatnost tijekom ovog iznimno teškog razdoblja.”

Što slijedi?

Republikanski senator iz Teksasa John Cornyn u ponedjeljak je izjavio da želi da se toksikološko izvješće o Grahamovoj smrti objavi javno “kako bi se isključila mogućnost kaznenog djela” i opovrgnule teorije zavjere.

“Vidio sam početnu dijagnozu disekcije aorte”, rekao je Cornyn za CNN, dodajući: “S obzirom na to gdje je bio i kakve je političke stavove zagovarao, mislim da bismo sva ta pitanja trebali razriješiti objavom rezultata toksikoloških nalaza.”

Važne činjenice

Graham (71) razgovarao je s predsjednikom Trumpom oko 19 sati u subotu. Nedugo zatim nazvao je svoju koordinatoricu rasporeda, rekao joj da osjeća bolove u prsima i zamolio je da pozove pomoć, prema riječima senatora Tommyja Tubervillea iz Alabame, čiji se član osoblja u tom trenutku nalazio s koordinatoricom kada je primila Grahamov poziv, izvijestio je CNN.

Hitna medicinska služba pozvana je oko 20:30 u njegovu rezidenciju zbog osobe koja je osjećala bolove u prsima. Spasioci su na mjestu događaja započeli kardiopulmonalnu reanimaciju (CPR), nakon čega je Graham prevezen u Sveučilišnu bolnicu George Washington.

Sara Dorn, novinarka Forbesa (link na originalni članak)