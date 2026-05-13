Tesla ulaže 250 milijuna dolara u tvornicu baterija kod Berlina

Aktualno
author image
Forbes Hrvatska 13. svi 2026. 09:16
featured image
Foto: Afp

13. svi 2026. 09:16

Američki proizvođač električnih vozila Tesla namjerava uložiti gotovo 250 milijuna dolara u povećavanje kapaciteta za proizvodnju baterijskih ćelija u svom pogonu u okolici Berlina, uz otvaranje novih radnih mjesta te osnaživanje svog opskrbnog lanca, objavila je kompanija.

Ulaganje bi trebalo stvoriti uvjete za godišnji proizvodni kapacitet od 18 gigavatsati u postrojenju u gradu Grünheideu, jugoistočno od njemačkog glavnog grada. Značajno je to povećanje u odnosu na prethodnih osam gigavatsati, navodi kompanija.

“Povećanje proizvodnje baterijskih ćelija pratit će i značajan skok u potražnji za radnom snagom”, stoji u Teslinom priopćenju.

“Od baterijskih ćelija do električnih vozila, očekujemo da ćemo od 2027. godine sve početi proizvoditi na istoj lokaciji”, dodaju iz kompanije.

Postani dio Forbes zajednice

Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail.

tagovi