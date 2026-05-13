Tesla ulaže 250 milijuna dolara u tvornicu baterija kod Berlina

Američki proizvođač električnih vozila Tesla namjerava uložiti gotovo 250 milijuna dolara u povećavanje kapaciteta za proizvodnju baterijskih ćelija u svom pogonu u okolici Berlina, uz otvaranje novih radnih mjesta te osnaživanje svog opskrbnog lanca, objavila je kompanija.

Ulaganje bi trebalo stvoriti uvjete za godišnji proizvodni kapacitet od 18 gigavatsati u postrojenju u gradu Grünheideu, jugoistočno od njemačkog glavnog grada. Značajno je to povećanje u odnosu na prethodnih osam gigavatsati, navodi kompanija.

“Povećanje proizvodnje baterijskih ćelija pratit će i značajan skok u potražnji za radnom snagom”, stoji u Teslinom priopćenju.

“Od baterijskih ćelija do električnih vozila, očekujemo da ćemo od 2027. godine sve početi proizvoditi na istoj lokaciji”, dodaju iz kompanije.